Im Zuge der Spezialisierung nahm die Praxis COACHING mit Biss – Wolfgang Maria Zahn zum 1. Oktober 2016 Ihre Coaching- und Beratertätigkeit auf.

Mit den Coaching Schwerpunkten beruflicher Neustart, Berufsprofiling, Karriereplanung und –realisierung sowie Persönlichkeitsentwicklung (Lifecoaching) richtet sich das Coachingangebot insbesondere an Menschen mit dem Wunsch einer Berufsveränderung oder eines Jobwechsel.

Koblenz, 9. Januar 2017 – Die Coaching- und Beratungspraxis COACHING mit Biss mit Sitz in Weitersburg bei Koblenz bietet ihren Klienten vor, während oder/und nach einem beruflichen Neustart eine fachlich-methodische Einzelbegleitung (Coaching) an. „Ich unterstütze Menschen in ihrem Prozess, sich beruflich selbständig zu machen oder eine neue, berufliche Herausforderung anzunehmen. Dabei geht es mir vor allem darum, gemeinsam mit meinem Klienten ein praxistaugliches, realistisches Ziel seiner beruflichen Wunschvorstellung zu entwickeln.“, erläutert Coach Wolfgang Maria Zahn. „Unter Berücksichtigung seiner im Beruf erworbenen, fachlichen Kompetenz, aber auch durch die während seines Lebens erlernten, oftmals ungezählten persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten entsteht während des Coachings ein Kompetenzprofil, welches dem Klienten bis dahin selbst häufig nicht bewusst war und ihm neue Handlungsmöglichkeiten und Berufswege eröffnet.“ Dies geschieht mit einer umfangreichen Toolbox, die unter anderem Konzepte der Transaktionsanalyse, klientenzentrierten Beratung und systemisches Coaching umfasst.

Die Besonderheit, mit der COACHING mit Biss mit seinen KlientInnen sehr erfolgreich arbeitet, ist die Kombination der sogenannten harten, biografischen Fakten mit den versteckten, sogenannten weichen Erfolgsfaktoren (nicht exakt mess- oder beeinflussbar soft skills) der KlientInnen, die in der Regel die eigentlichen Beweggründe und Antreiber sind, sich künftig in eine den eigenen Wünschen und Bedürfnissen gemäße Arbeit leidenschaftlich verändern zu wollen, in der gesellschaftliche Zwänge wie Status und soziale Anerkennung fortan eine untergeordnete Rolle einnehmen.

Über COACHING mit Biss - Wolfgang Maria ZahnCOACHING mit Biss ist eine der Coachingadressen in Koblenz und zwischen Köln, Bonn und Frankfurt. Sie hat sich auf die Beratung und das Coaching rund um das Thema berufliche Selbständigkeit, beruflicher Neustart, Potentialentfaltung und Berufsveränderung 50 Plus spezialisiert.Zu den Klienten von Wolfgang Maria Zahn zählen Menschen aus den Branchen Handwerk, Gesundheit, Indust-rie / Handel und Finanzdienstleistung.