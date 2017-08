COMAZO feiert 15 Jahre Lieblingswäsche in Pforzheim, feiern Sie mit

In Pforzheim ist die Tage Einiges geboten. Der Traditionshersteller COMAZO feiert sein 15-jähriges Jubiläum in Pforzheim.

Feiern Sie mit?In der Freiburger Straße 15 ab 28. August bis 09. September 2017 schenkt die Firma Conrad Maier zum Ochsen, abgekürzt COMAZO allen Kunden 20 % Rabatt auf das gesamte Produktsortiment. Eine prima Gelegenheit, sich persönlich von der riesigen Angebotspalette, den tollen Qualitäten und dem hohen Tragekomfort der COMAZO-Lieblingswäsche zu überzeugen. Außerdem gibt es ein großes Gewinnspiel. Es gibt kleine Überraschungen, Lieblingswäsche oder Gutscheine zu gewinnen – jedes Los gewinnt! Außerdem warten in dieser Zeit täglich Prosecco und kleine Knabbereien auf die BesucherInnen. Kinder können direkt im Store an unserer Kinder-Malaktion teilnehmen, jede Teilnahme wird mit einem kleinen Geschenk belohnt.Mehr dazu erfahren Sie auf www.comazo.de/kindermalaktion. Das Team in Profzheim freut sich auf Ihren Besuch.

Wer COMAZO ist?

Fashion direkt vom Hersteller. COMAZO macht Lieblingswäsche für die ganze Familie - Damen, Herren und Kinder. In vielen Größen und Farben, für jeden Tag und für besondere Anlässe. In den COMAZO-Stores finden die KundInnen klassische und moderne Basics genauso wie stylische Dessous. Darüber hinaus gibt es hochwertige Funktions-, Nachtwäsche und Fairtrade Biowäsche. Alle Produkte stehen für Beständigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Material- und Verarbeitungs-Qualität, Tragekomfort, perfekte Passform und Langlebigkeit sind die wesentlichen Eigenschaften der Lieblingswäsche.

COMAZO macht nicht nur Lieblingswäsche, COMAZO trägt auch Lieblingswäsche – auf allen Fotos sind die eigenen Mitarbeiter als Fotomodels zu sehen, sie unterstreichen damit sowohl die Verbundenheit zu den Produkten als auch zum Unternehmen.Seit über 130 Jahren designt, produziert und vertreibt das deutsche Traditionsunternehmen von der schwäbischen Alb seine Wäsche selbst. Mit ständig wachsendem Erfolg: COMAZO gibt es deutschlandweit mit eigenen Stores in über 30 Städten und im eigenen Onlineshop auf www.comazo.de.