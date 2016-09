COMPACT-Sicherheitsschlösser mit PVC-überzogenem Kabelbügel

Die neuen, sehr leichten Sicherheitsschlösser mit PVC-überzogenem Stahlkabel als Bügel sind speziell zur Trennung von Energiequellen geeignet, die eng aneinander liegen.

Neu im Sortiment der MAKRO IDENT sind die Sicherheitsschlösser COMPACT+KABEL. Diese Sicherheitsschlösser sind leichtgewichtig und anstatt eines herkömmlichen Bügels mit einem flexibel biegbaren PVC-überzogenem Stahlkabelbügel ausgestattet. Diese Schlösser wurden speziell für Programme zur Trennung von Energiequellen entwickelt, damit nahe aneinanderliegende Geräte oder Schalter mit Löchern von 5 mm abgesperrt werden können.

Die neuen Sicherheitsschlösser COMPACT+KABEL ergänzen die bisherige Sicherheitsschlösser-Serie COMPACT, die mit einem Standard-Aluminiumbügel ausgestattet sind. Die neuen Schlösser gibt es ebenfalls in 10 verschiedenen Farben und einem Bügeldurchmesser von 4,7 mm. Die Bügelhöhen betragen hier 106,88 mm und 203,20 mm.

Auch die neuen Vorhängeschlösser sind ABUS HighQuality-Produkte und wurden speziell für die Brady Lockout-Tagout Programme hergestellt, die sich hervorragend für eine benutzerfreundliche und effiziente Energiekontrolle eignen. Die Schlösser sind mit einem einzigartigen, patentierten, isolierten Zylinder für mehr Sicherheit ausgestattet. Somit sind Mitarbeiter beim Einstecken des Schlüssel vor Stromschlägen geschützt. Das Gehäuse sowie das PVC-überzogene Stahlkabel ist nicht leitend und kann daher problemlos und sicher im elektrischen Bereich verwendet werden.

Die Sicherheitsschlösser COMPACT+KABEL haben 5 Spulen-Pins und sind präzisionsgefertigt, um mehr einzigartige Schlüsselprofile und höhere Manipulationssicherheit zu gewährleisten - so wie man das von ABUS-Qualitätsprodukten gewohnt ist. Die besondere parazentrische Keilnut gewährleistet bestmögliche Sicherheit.

Durch das spezielle Design wird der Schlüssel erst durch Schließen des Bügels freigegeben (Schließzwang). Die kompakten und leichten Schlösser sind schlagfest sowie temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig. Ihr nichtleitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für Griffigkeit und einfache Handhabung. Auch diese Vorhängeschlösser entsprechen dem OSHA- und ANSI-Standard für Sicherheit.

Erhältlich sind die Schlösser standardmäßig im 6er-Pack mit einer Kabellänge von 200 und 400 mm in der Schließeinteilung Key Alike (gleichschließend) und Key Different (nicht gleichschließend) in 10 Farben. Selbstverständlich werden von MAKRO IDENT auch kundenspezifische Lösungen gerne umgesetzt. Es können Lösungen produziert werden mit mehr als 6 gleichschließenden oder nicht gleichschließenden Schlössern, mit oder ohne Gravuren, mit einem Hauptschlüssel für z.B. jede einzelne Mitarbeitergruppe und einem Generalschüssel für alle Mitarbeitergruppen. Bei Kundenwünschen hilft der Customer Service bei MAKRO IDENT immer gerne weiter und berät ausführlich.

Weitere Informationen zu den neuen Sicherheitsschlössern COMPACT+KABEL unter: http://www.makroident.de/lockout-ta....oesser.html#compact-kabel

Kontaktdaten:

MAKRO IDENT e.K.

Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Bussardstrasse 24

D-82008 Unterhaching b. München

TEL. 089-615658-28

Ansprechpartner: Angelika Wilke

WEB: http://www.makroident.de