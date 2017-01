COOL DURCH DIE GRIPPEWELLE 2017

Wadenwickel bei Fieber: Schneller, einfacher und trockener als die herkömmliche Methode sind E.COOLINE Wadenkühler



Die Grippewelle hat Europa fest im Griff. In Frankreich starben innerhalb von 15 Tagen 13 Menschen. Auch in Deutschland gab es erste Todesopfer. In Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg liegen bislang die „Hotspots“ des aktuellen Grippe-Geschehens

Tatsächlich kann eine Grippe-Infektion auch für gesunde Menschen sehr gefährlich werden. Typische Symptome der Grippe – Influenza – sind Husten sowie Kopf- und Gliederschmerzen einhergehend mit hohem Fieber.

Um Fieber zu senken, sind Wadenwickel immer noch das beste Hausmittel. Sie haben im Gegensatz zu fiebersenkenden Medikamenten keine Nebenwirkungen. Allerdings ist die herkömmliche Methode eher umständlich, da zum einen Bett, Kleidung und Decken meistens nass werden. Außerdem muss der Fieberpatient still liegen bleiben, damit nichts verrutscht und die Wickel sollten immer wieder gewechselt werden. Damit ist an eine erholsame Nachtruhe - auch für andere Familienmitglieder- nicht mehr zu denken.

Eine Lösung bieten hier die neuen E.COOLINE-Wadenwickel. Je nach Modell können sie durch Klettverschlüsse sekundenschnell um die Beine fixiert oder durch ihre elastischen Seitenteile einfach über die Beine gezogen werden, so dass selbst bei Bewegung ein Verrutschen verhindert wird. Damit kann man wie sonst auch durch die Wohnung laufen und bleibt mobil. Gleichzeitig bleiben Bett, Decken und Schafanzug trocken - wasserdichte Unterlagen oder zusätzliche Außentücher sind nicht mehr nötig. Selbst das Wechseln der Wickel entfällt in der Regel, da die Verdunstung durch das Hightech-Material COOLINE SX3 im Innern der Wadenkühler stundenlang angenehme Verdunstungskühlung von 20-26°C liefert und dadurch auch beim Ein- und Durchschlafen hilft.

Das verwendete High Tech Material COOLINE SX3 in den Wadenwickeln stammt aus deutscher Entwicklung, hat bereits mehrere Innovationspreise gewonnen und wird auch in anderen Produkten zur Kühlung bei Spitzensportlern und in der Industrie eingesetzt. Die Produkte sind außerdem hygienisch, antibakteriell und waschbar. Damit neben der Gesundheit auch an die Umwelt gedacht wird sind alle E.COOLINE Produkte klimaneutral.