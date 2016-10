COROPLAN notes, die magnetische Gedankenstütze

Wer kennt das nicht? Ein kurzer Informationsaustausch ist gewünscht, ein Geistesblitz muss festgehalten oder eine Liebesbekundung getan werden und kein Notizzettel zur Hand... Mit COROPLAN notes magnetischen Haftnotizen haben Sie jetzt stets eine Gedankenstütze griffbereit.

Die quadratischen COROPLAN notes in dem Format 76 x 76 mm haben eine komplett magnetische Rückseite, die sich auf allen eisenhaltigen Flächen anbringen lässt. Dadurch bleibt Ihre Mitteilung dort, wo sie befestigt wurde und geht nicht verloren. Im Vergleich zu handelsüblichen Notizzetteln sind unsere notes speziell beschichtet und dadurch die Whiteboard-Beschriftung ganz einfach abwischbar. Egal ob am Kühlschrank, der Mikrowelle oder der Schreibtischlampe: einfach anbringen, beschriften, löschen - ganz ohne lästige Zettelwirtschaft.

Ist Ihre Notiz nicht mehr von Belang? Wischen Sie sie einfach mit dem Schwamm, der sich auf der mitgelieferten Stiftkappe befindet, weg und schaffen Sie so Platz für neue Gedanken.

Die vier erhältlichen Farben gelb, grün, lila und orange lassen Ihre Notizen zum optischen Hingucker werden und bringen ein wenig Abwechslung in Ihren Büroalltag. Die kleinen Magnete helfen beim Planen, Markieren und Erinnern und sind für viele weitere Zwecke der ideale Kommunikationsträger.

Ist der Einsatz vorüber, lassen sich die COROPLAN notes kinderleicht rückstandslos abnehmen und können an einem anderen Ort Verwendung finden.Mit einer Verpackungseinheit erhalten Sie 20 COROPLAN notes, einfarbig oder, um eine farbliche Unterscheidung zu schaffen, auch verschiedenfarbig in gelb, grün, lila und orange. Klein, prima, praktisch!