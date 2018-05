CRAZY PALACE – Dinnershow mal Anders in Karlsruhe: Planungen laufen – Vorverkauf gestartet

Der Name ist auch in der kommenden Spielzeit wieder Programm: Ab dem 27. November wird es in Karlsruhe wieder faszinierend & natürlich crazy! Neue Top-Künstler wurden verpflichtet, das neue Zelt wurde gebucht, am neuen und faszinierenden Spitzen-Programm wird schon gefeilt – und Starkoch Sören Anders geht wieder kreativ das neue und exquisite 4-Gang-Gourmet-Menü an.

Besucher dürfen sich schon heute freuen: Erneut wird in Karlsruhe faszinierende Spitzenakrobatik von Ausnahmekünstlern zu sehen sein – dazu gibt’s herzerfrischende Comedy, Top-Künstler, eine erstklassige Show mit den CRAZY PALACE Revue-Tänzerinnen und herausragender Artistik in einer bezaubernden Atmosphäre – und natürlich wieder ein erlesenes und innovatives Menü!

Besondere Abende, die Besucher in vollen Zügen genießen können, sind angesagt: CRAZY PALACE – Dinnershow mal Anders bietet vom 27. November 2018 bis 20. Januar 2019 erneut ein sensationelles und unvergleichbares Programm, ein atemberaubendes völlig neues Spektakel, das Besucher an einen besonderen Ort der Lebensfreude und der Phantasie versetzt.

Infos: Der Vorverkauf läuft – CRAZY PALACE bietet in dieser Spielzeit Karten bereits ab 99 Euro (Rang, dienstags und mittwochs, bei der Preview ab 89 Euro). Der Messplatz bietet ausgezeichnete Möglichkeiten für die Bedürfnisse der Gäste und der Show, ob genügend Platz, hervorragende verkehrstechnische Anbindung, keine Anwohnerproblematik oder ausreichend Parkraum.

Tickets gibt’s telefonisch unter 0721 – 9 70 70 75, www.crazy-palace.de