CTS GMBH bietet spezielles CEO & CIO Coaching CTS wurde 1985 gegründet und war bereits vom Start weg in den Bereichen Consulting, Front Line Services, diskrete Dienst und IT Lösungen aktiv.

Bereits 1987 begannen wir uns in den Märkten des damaligen Ostblockes als Consulter zu etablieren. Im Laufe der mehr als 30-jährigen Tätigkeit konnten wir viele spannende Projekte für unsere Kunden erfolgreich beenden und haben durch unsere Tätigkeiten ein sehr interessantes Netzwerk an Kontakten in den verschiedenen Ländern aufgebaut.

Nach über 3 Jahrzehnten Hands-on haben wir, inspiriert durch Kundenanfragen, den Geschäftsbereich um CEO und CIO „Einzelgesprächs-Coaching“ eröffnet der folgende Themen abdeckt:

** CEO & CIO Coaching

* Nur Einzelgespräche! Langzeitkontakt gerne auch per Telefon und Mail!

* Burn-Out Prävention, Wiedereinstieg mach Schlaganfall und Herzinfarkt

- Sie sprechen mit jemandem der es selbst erlebt hat!

* Sanierungs- und Konkursvermeidungs-Coaching

- 3 Jahrzehnte Erfahrung! Keine Rechts- und Steuerberatung,

* IT Coaching

- Strategische Beratung bei IT Entscheidungen um technische Details allgemein verständlich zu machen. Seit 1985!

* Osteuropa Coaching

- Wir geben wir unser über 30 jähriges Hands-on Wissen an CEO’s und CIO’s weiter.

Da dieser Beratungsbereich ausschließlich von unserem Firmengründer durchgeführt wird, stehen nur wenige Termine für Führungskräfte die ein Gespräch auf Augenhöhe zu schätzen wissen zur Verfügung. Längerfristige Beratung auch gerne per Telefon und E-Mail.

CTS CEO & CIO Coaching ist eine einmalige Chance, außerhalb normaler Coachings und Lebensberatungen, welche von uns nicht durchgeführt werden, sich mit einem sehr erfolgreichen Hands-on Spezialisten, Geschäftsführer und Shareholder auszutauschen um eigene Wege zu überdenken, abzustimmen und den Blickwinkel zu erweitern.

Der diskrete Weg Fragen zu stellen, die Sie im eigenen Umfeld nie stellen würden.

Direktkontakt für Interessierte: oder +43 662 621559 613