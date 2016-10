Campingausrüstung einlagern in Self Storage Lagerräumen

Jetzt die Campingausrüstung einlagern. Gerade noch ließen die warmen Temperaturen vom Sommer träumen, da ist er auch schon da: der Herbst.

Begeisterten Campern stellt sich damit wie jedes Jahr die Frage nach dem Verbleib der zumeist umfangreichen Campingausrüstung. Natürlich kann das gesamte Equipment von Zelt und Schlafsack über Gaskocher, Campinggeschirr und Tisch bis hin zu Klappstühlen, Wasserkanister und Luftmatratze den Winter im Keller, auf dem Dachboden oder in der Garage überdauern. Doch optimal ist das nicht. In unbeheizten Räumlichkeiten leiden die Utensilien unter den nass-kalten Temperaturen. Zudem platzen die Abstellkammern meist eh schon aus allen Nähten.

Campingausrüstung einlagern im modernen Self Storage Lagerraum

Die moderne, kostengünstige Lösung lautet Self Storage. Das heißt übersetzt so viel wie „selbst einlagern“. Self Storage Lagerräume und Lagerboxen gibt es in individuellen Größen ab einem Quadratmeter. Darin lagert alles vor Wasser, Staub und Kälte sichtgeschützt und wird außerdem noch bewacht.

Campingausrüstungen lagern in den Wintermonaten sicher, sauber und trocken in Self Storage Lagerhäusern

So kann die gesamte Campingausrüstung komplett an einem Ort eingelagert werden, nichts nimmt Schaden oder geht verloren. Zutritt hat nur der Mieter des Lagerraums allein. Moderne Self Storage Gebäude sind videoüberwacht und verfügen über geräumige Lastenaufzüge sowie kostenlose Rollwagen. Die Mietverträge sind in der Regel täglich kündbar, so zahlen Kunden nur exakt so lange, wie sie ihren externen Abstellraum auch tatsächlich benötigen.

Für alle, die einen Camper oder einen Wohnwagen ihr Eigen nennen, bieten einige Self Storage Häuser auch spezielle Flächen für Car Storage an. Dort überwintern Wohnwagen und Wohnmobil sicher und vor Frost geschützt bis die ersten warmen Sonnenstrahlen den Start in die nächste Outdoorsaison einläuten.

Campingausrüstung winterfest machen und richtig lagern

Vor der Einlagerung empfiehlt es sich, die gesamte Campingausrüstung auf Vollständigkeit und Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Es ist doch sehr ärgerlich, wenn nach dem langen Winter der erste Campingausflug durch fehlende oder kaputte Teile überschattet wird.

Zelte, Vorzelte und Strandmuscheln sollten noch einmal ausgepackt und bei Bedarf gründlich gereinigt werden. Das geht ganz leicht mit warmem Wasser und weichen Tüchern. Erdrückstände am Zeltboden lassen sich vorher mit einer Wurzelbürste gut entfernen. Der Innenraum wird am besten mit einem Staubsauger vorsichtig gereinigt. Wichtig ist, dass alle Teile vor dem Verpacken sehr gut trocknen - sonst kann es zu Stockflecken oder Rostansatz kommen. Daunenschlafsäcke werden am besten mit einem speziellen Daunenwaschmittel gewaschen. Auch für alles andere gilt: Eine gute Reinigung und Pflege des Equipments vor der Überwinterung sorgt für längere Haltbarkeit und für gute Laune beim ersten Campingausflug im neuen Jahr.