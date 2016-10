Cargonexx läutet digitales Zeitalter für Speditionen ein

Hamburger Start-up setzt künstliche Intelligenz zur Ermittlung von Frachtraten ein. Speditionen können mit wenigen Klicks LKW-Sendungen beauftragen.

One click trucking könnte der Wahlspruch des Hamburger Start-ups Cargonexx lauten. Tatsächlich benötigt ein Spediteur kaum mehr als eine Minute, um einen LKW-Auftrag einzugeben. Und was danach kommt, unterscheidet Cargonexx sehr deutlich von Frachtenbörsen und anderen Vermittlungsplattformen. Denn Cargonexx bietet sofort einen Preis an, der sich an den tagesaktuellen Raten für vergleichbare Touren orientiert. Gefällt der Preis, übernimmt Cargonexx den Auftrag als haftender Spediteur und organisiert den Transport.

Möglich wird dieser Service durch selbstlernende Algorithmen auf der Basis neuronaler Netze, auch künstliche Intelligenz genannt. In Millisekunden analysiert Cargonexx hunderttausende Frachtdaten, um für eine bestimmte Tour den Marktpreis zu errechnen. Zu diesem Preis bietet Cargonexx die Tour an und schreibt sie anschließend unter den registrierten Transportunternehmern wieder aus. Die komplette Abwicklung des Auftrags erfolgt ebenfalls digitale über Cargonexx Plattform.

Cargonexx schließt eine Lücke, die Frachtenbörsen bisher gelassen haben. „Uns haben viele Spediteure gesagt, dass sie sofort einen guten Preis, eine verlässliche Abwicklung und nur einen Ansprechpartner wollen“, erklärt Rolf-Dieter Lafrenz, einer der beiden Gründer von Cargonexx, „der Auftrag muss sofort vom Tisch sein“.

Für Transportunternehmer bietet Cargonexx eine weitere Chance auf Zusatzaufträge. Frachtführer können sich für ihre Strecken Suchagenten einrichten und werden automatisch benachrichtigt, wenn interessante Aufträge vorliegen.

„Wir setzen modernste Technologie ein, damit Spediteure und Transportunternehmer Zeit und Geld sparen“, beschreibt Andreas Karanas, Mitgründer des Start-ups, das Ziel von Cargonexx. „Zukünftig können LKW-Aufträge in Minuten abgewickelt werden, ohne Telefon, Prüfung von Versicherungsbescheinigungen und die Sorge vor Betrügern“. Die Nutzung von Cargonexx ist kostenlos, da das Unternehmen eine Marge zwischen An- und Verkauf der Tour verdient.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.cargonexx.de