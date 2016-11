Carus Connect Smart White: Licht intuitiv per App steuern - Neue LED-Lampe im Sortiment der Lampenwelt GmbH

Schlitz, 16.11.2016 – Neu und exklusiv führt die Lampenwelt GmbH, im Internet bekannt als Lampenwelt.de, Europas führender Onlineshop für Beleuchtung, ab sofort die per Smartphone über Bluetooth Low Energy (BLE) steuerbaren LED-Lampen „Carus Connect Smart White“. Diese sowohl für die private Anwendung als auch für die Nutzung in gewerblichen und öffentlichen Lichtinstallationen vorgesehenen Leuchtmittel erlauben das stufenlose Dimmen von Helligkeit und Farbtemperatur sowie eine intuitive Programmierung von eigenen Beleuchtungsszenarien und Lichtanimationen.

Steuerbares Licht ist einer der aktuellsten Beleuchtungstrends. Längst ist die Zeit vorbei, in der Licht schlichtweg nur ein- oder ausgeschaltet werden konnte. Selbst die Funktion eines klassischen Dimmers gehört heute zum Minimum an Lichtkomfort in den eigenen vier Wänden.

Carus Connect Smart White: Individueller Lichtkomfort in Made-in-Germany-Qualität. | © Lampenwelt.de

Angesagt ist es heute, nicht nur die Helligkeit einer Lichtquelle jederzeit den eigenen Bedürfnissen anpassen zu können, sondern auch die Lichtfarbe noch individueller auf die aktuelle Tätigkeit abzustimmen. So entspannen wir uns am liebsten bei einem behaglichen Warmweiß und arbeiten in Homeoffice und Büro idealerweise mit einem sachlich wirkenden Universalweiß, welches uns weniger auf die Entspannung als auf ein konzentriertes Arbeiten einstimmt. Doch aller modernen Technik zum Trotz wollen wir doch nicht auf unsere liebgewonnenen Hängeleuchten, Wandleuchten und Tischleuchten verzichten. Auch scheint uns der moderne Beleuchtungstrend oft nur schwer umsetzbar. Wir schrecken zurück vor neuen Verkabelungen, WLAN-Routern oder separaten Controllern, die aus dem neuen Lichtkomfort schnell ein Hindernis machen können.

Einfach wie nie ermöglicht dagegen die ab sofort bei Lampenwelt.de, Europas führendem Onlineshop für Lampen und Leuchten, erhältliche 8-Watt-LED-Lampe „Carus Connect Smart White“ maximalen Lichtkomfort – direkt nach dem Einschrauben in eine herkömmliche E27-Fassung. Per Smartphone oder Tablet und der kostenlosen Casambi-App können via Bluetooth Low Energy die Lichtquellen einzeln oder in Gruppen angesprochen werden – ganz ohne Internetverbindung und in Sekundenschnelle. Dabei erlauben die Leuchtmittel eine stufenlose Einstellung der Farbtemperatur von 4.500 bis 2.200 Kelvin sowie eine separate Einstellung der Helligkeit von 560 bis 10 Lumen. Weiterhin lassen sich auf intuitive Weise verschiedenste Beleuchtungsszenarien und Lichtanimationen programmieren, beispielsweise, um eine sanfte Aufwachbeleuchtung für die Wochentage und eine Anwesenheitssimulation zur Erhöhung der Haussicherheit am Wochenende einzustellen. Die hochwertigen Made-in-Germany-Leuchtmittel sind auch für die gewerbliche Nutzung oder für öffentliche Lichtinstallationen geeignet.

Mehr über das neue, exklusiv bei Lampenwelt.de erhältliche Leuchtmittel erfahren Kunden unter:

http://www.lampenwelt.de/info/carus....euern-per-smartphone.html