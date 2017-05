„Casting für den Traumjob“ Bremer Karrieretag am 15. Juni 2017

Am 15. Juni 2017 findet im Musical Theater Bremen unter dem Motto „Casting für den Traumjob“ von 9.30 bis 16.00 Uhr eine große Job-, Aus-

und Weiterbildungsmesse statt. Mehr als 5.000 freie Stellen und Angebotezum Thema Weiterbildung warten auf die Besucher.Ein kostenloser Bewerbungsmappen-Check sowie ein umfangreiches Rahmen-programm mit Fachvorträgen und Firmenpräsentationen runden das Angebot ab.

50 national und international agierende Top-Arbeitgeber

Gewerblich, technisch, kaufmännisch oder sozial - auf der Messe präsentieren

sich rd. 50 national und international agierende Ausbildungsbetriebe,

Arbeitgeber und Bildungseinrichtungen den Besuchern aller Altersstufen,

Qualifikationen und Fachrichtungen.

Ob Schüler, Helfer oder Ingenieur, ob 20 oder 50

Die Messe richtet sich gleichermaßen an alle Schüler, Young

Professionals, Umsteiger, Wiedereinsteiger, Existenzgründer, Fort- und

Weiterbildungsinteressierte aller Altersgruppen.

Gespräche in lockerer Atmosphäre

Bei Gesprächen am Messestand können wichtige Kontakte zu den Wunsch-

unternehmen geknüpft und sich in lockerer Atmosphäre über die zahl-

reichen Angebote der Aussteller informiert werden.

Auszug aus der Referenzliste

Dachser SE, Freie Hansestadt Bremen, Karriereberatung der Bundeswehr

Wilhelmshaven, Schulz Systemtechnik GmbH, Allianz Beratungs- und

Vertriebs AG, Bremer Straßenbahn AG, Dipl.-Ing. H. Sitte GmbH & Co. KG,

Hauptzollamt Bremen, WISOAK Wirtschafts- und Sozialakademie, FOMHochschule für Ökonomie und Management, KiTa Bremen uvm.

Weitere Informationen

Weitere Infos zur Messe, sowie wertvolle Tipps zur Veranstaltung erhalten Sie

auf unserer Messe Homepage www.bremen-jobmesse.de - Bilder und Logos

finden Sie unter www.bremen-jobmesse.de/downloads.

Unser Angebot an Sie - Medienpartnerschaft

Sofern Sie unsere Veranstaltung ankündigen, können Sie Ihre Zeitungen/Zeitschriften

gerne auf der Messe an den Presse-Stationen auslegen. Bei Interesse melden Sie bitte

Ihre Objekte an und besprechen Sie mit uns die Details zur Anlieferung.