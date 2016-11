Change Manager und Berater werden: Ausbildung in Heidelberg

„Change Safari“ – so lautet der Titel einer Change Manager- und Berater-Ausbildung, die die weltweit agierende Management- und Changeberatung Dr. Kraus & Partner, Bruchsal, am 06. Februar 2017 in Heidelberg startet.

In der aus drei zweitägigen Modulen bestehenden Ausbildung erwerben Führungskräfte, Projektleiter, Organisationsentwickler und Change-Berater, das (methodische) Know-how und Können, um Changeprojekte zu planen, zu managen und zu steuern – unter anderem anhand konkreter Fallbeispiele aus der Beratungspraxis von Dr. Kraus & Partner, die sie in den Modulen bearbeiten.

Für den Titel „Change Safari“ entschied sich Dr. Kraus & Partner laut Kevin Pfander, der die Ausbildung leitet, weil es bei den meisten Changeprojekten „ähnlich wie bei einer Safari darum geht, Neuland zu betreten – zumindest aus Sicht der Betroffenen oder des jeweiligen Unternehmen“. Entsprechend groß ist zu Beginn der Projekte bei den Beteiligten oft die Unsicherheit, wie das Ziel erreicht werden kann und auf welche Hindernisse man auf dem Weg dorthin stößt. Entsprechend hoch muss laut Aussagen des Change-Experten Pfander bei den Verantwortlichen auch die Sensibilität für mögliche Risiken und Kursabweichungen sein, um bei Bedarf den Weg zum Ziel neu zu justieren.

In der Kompakt-Ausbildung, die sich über einen Monat erstreckt, lernen die Teilnehmer unter anderem die verschiedenen Change-Schulen nebst ihren Denk- und Handlungsansätzen kennen; außerdem die verschiedenen Arbeitsebenen der Change-Beratung und -Unterstützung sowie die unterschiedlichen Rollen(-erwartungen), die sich hieraus für die verantwortlichen Manager ergeben. Außerdem setzen sie sich mit den verschiedenen Changemanagement-Methoden, Prozessmodellen und Projektansätzen auseinander – nicht in der Theorie, sondern indem sie in jedem Modul reale, anonymisierte Fallbeispiele aus der Beratungspraxis von Dr. Kraus & Partner bearbeiten. In Reflexionsrunden reflektieren sie dabei nach jeder Sequenz die Wirksamkeit und Effizienz ihres Vorgehens, um hieraus Schlüsse für ihr Handeln im eigenen Unternehmen zu ziehen.

Die Change Manager- und Berater-Ausbildung in Heidelberg startet am 06./07. Februar 2017. Die beiden weiteren Module finden am 20./21. Februar und 06./07. März 2017 statt. Die Teilnahme an der Ausbildung kostet 3.300 Euro (+ MwSt.). Nähere Infos über die Ausbildung finden Interessierte auf der Webseite von Dr. Kraus & Partner (http://www.kraus-und-partner.de ) in der Rubrik „Offene Seminare“. Sie können die Managementberatung auch direkt kontaktieren (Tel.: 07251/989034, Mail: ). Sofern gewünscht führt Dr. Kraus & Partner die Ausbildung auch firmenintern durch.