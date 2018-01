Berlin – Naturnah wohnen, mit genug Platz zum Spielen und Toben für die Kinder, modernem Komfort und einer an individuelle Bedürfnisse angepassten Raumaufteilung: diesen Traum von den eigenen vier Wänden verwirklichte eine Bauherrenfamilie in Schöneiche nahe Berlin zusammen mit Roth-Massivhaus.

Ihr Landhaus kann am Wochenende, noch vor Übergabe an die künftigen Bewohner, besichtigt werden.Der zeitlose Entwurf mit Satteldach und zwei Erkern spricht an – für junge Familien ein einladendes Zuhause. Vor Wind und Wetter geschützt liegt der Eingangsbereich unter einer Dachabschleppung. Wenn der Schlüssel mal nicht gleich zur Hand ist, muss somit niemand im Regen stehen.

Was der Betrachter von außen kaum vermutet: Auf anderthalb Geschossen verfügen die Bewohner über erstaunliche 179 Quadratmeter Wohnfläche. Das Bedürfnis nach Zusammensein und Privatsphäre berücksichtigt optimal der funktionale Grundriss. Nach individuellem Wunsch der Bauherren – ein Service, den Roth-Massivhaus ohne Mehrkosten anbietet.

Zentrum des Familienlebens ist der fast 50 Quadratmeter große Wohnbereich mit offener Küche und Durchgang zum Essbereich, der sich in einem der zwei Erker befindet. Dank abgeflachter Schwelle gelangt man barrierefrei auf die Terrasse mit geschütztem Freisitz unter dem weiten Dachüberstand.

Am Wochenende kann dieses individuell geplante Landhaus in Schöneiche noch vor Bezug besichtigt werden. Foto: Roth-Massivhaus

Ein Arbeits-und Gästezimmer, der Haustechnikraum sowie ein Gäste-WC mit bodengleicher Dusche komplettieren das Erdgeschoss. Von der geräumigen Diele führt eine halbgewendelte Buchenholztreppe nach oben auf die Galerie. Auf dieser Ebene befinden sich die Rückzugsräume der Familie. Das Elternschlafzimmer verfügt über eine separate Ankleide. Zwei Kinderzimmer und ein hochwertig ausgestattetes Familienbad ergänzen das Raumangebot. Eine Dreieckbadewanne und die mit 1,20 Meter großzügig dimensionierte bodengleiche Dusche versprechen Entspannung nach einem langen Tag.

Dauerhaft niedrige Betriebskosten garantieren eine Luft/Wasser-Wärmepumpe sowie die effiziente Lüftungsanlage. Die Sprossenfenster sind mit elektrischen Rollläden ausgestattet – ein Plus an Komfort und Sicherheit.

Am 6. und 7. Januar, jeweils von 13 bis 16 Uhr, kann das Haus in 15566 Schöneiche besichtigt werden.

(Anschrift unter: www.roth-massivhaus.de/hausbesichtigungen).