Checkliste Digitalisierung zum kostenlosen Download

Die digitale Evolution ist in vollem Gange und der technische Fortschritt nimmt aktuell immer schneller an Fahrt auf.

Es gibt in allen Branchen bereits Unternehmen, die aus den Veränderungen, die der digitale Wandel mit sich bringt, längst schon einen großen Nutzen ziehen. Somit wird die „Digitalisierung“ bzw. „digitale Transformation“ der Geschäftsprozesse früher oder später für alle Unternehmen zur Überlebensfrage. Bereits im Jahre 2013 hat das Team von SIC! Software das erste IoT Projekt mit Mobile Anbindung realisiert. Seitdem wächst die Zahl der erfolgreich umgesetzten Projekte im Bereich Internet of Things, Machine2Machine und Industrie 4.0 stetig. Mit dem steigenden Interesse an der digitalen Transformation entsteht natürlich auch der Wunsch bei vielen Unternehmen, mehr über diese Projekte zu erfahren und zu sehen, wie solche Lösungen erfolgreich umgesetzt werden können.

Die SIC! Software GmbH aus Heilbronn, ein Enterprise Software Engineering Spezialist, der sich auf die Prozess-Digitalisierung in Unternehmen spezialisiert hat, ermöglicht es nun allen interessierten Unternehmen zu prüfen, ob sie für die digitale Zukunft gerüstet sind. Mit Hilfe einer per kostenlosem Download erhältlichen Checkliste kann mit geringem Aufwand ein Quick-Self-Assessment zur digitalen Transformation durchgeführt werden. Die Checkliste Digitalisierung dient somit nicht nur als erste Orientierung zum Stand der digitalen Transformation im eigenen Unternehmen, sondern kann auch dabei helfen, eine eigene „digitale Roadmap“ zu erstellen.

Hier geht’s zum kostenlosen Download der „Checkliste Digitalisierung“:

http://www.sic-software.com/downloa....italisierung-anforderung/