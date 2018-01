> Startseite > Handel & Wirtschaft

Chrosziel LWS 401-EVA1: die Leichtstütze für Panasonic AU-EVA1 Kamera Federleichtes Zubehör für den Dreh von Schulter oder Stativ mit umfangreichen Erweiterungsoptionen „Run and Gun“-Kameraoperatoren dürfen sich auf die neue Leichtstütze für die Panasonic AU-EVA1 von Chrosziel freuen. Dank eines Maximalgewichts von 625 Gramm inkl. Rods fällt die LWS 401-EVA1 kaum ins Gewicht und eröffnet zusätzliche Nutzungsszenarien. Ausgestattet mit einer ausziehbaren Schulterstütze, lässt sich die Kamera ergonomisch auf der Schulter platzieren. Das oval geschnittene Polster sorgt dabei für den nötigen Komfort. Somit steht bei mobilen Aufnahmen ein stabiles Setup zur Verfügung, das verwackelte Bilder deutlich reduziert. Für den Einsatz der Panasonic AU-EVA1 auf gängigen Stativen stehen zwei Möglichkeiten zur Wahl: Mit der mitgelieferten und bereits vormontierten V-Lock-Adapterplatte lässt sich die Kamera mittels der Leichtstütze einfach auf Schnellverschlussplatten klicken. Oder der Operator tauscht die V-Lock-Adapterplatte durch die ebenfalls im Lieferumfang vorhandene Stativ-Adapterplatte aus. Für die Montage von zusätzlichem Zubehör sind auf der linken und rechten Seite jeweils eine Hirth-Rosette vorhanden. Die LWS 401-EVA1 ist damit die optimale Ergänzung für die kompakte und leichte Videoproduktionskamera Panasonic AU-EVA1. Chrosziel Leichstütze LWS401-EVA1 für Panasonic AU-EVA1

[Großes Bild anzeigen] Um den Filmemachern die Produktion zusätzlich zu erleichtern, bietet Chrosziel eine Reihe von optionalem Zubehör an. Gerade beim Dreh von der Schulter aus bietet sich die Nutzung der Handgriffverlängerung 403-EVA1 an. Diese wird an der Hirth-Rosette befestigt und lässt sich dank zweier Klemmschrauben stufenlos an die anatomischen Gegebenheiten der Kameraleute anpassen. Zum Schluss noch den Griff der Kamera in die untere Aufnahme an der Hand Grip Extension klicken und die Steuerkabel verbinden.

Für die Aufnahme von beispielsweise zusätzlichen Akkupacks bietet Chrosziel die Rohrklemme 401-FS7-5R-01 an. Diese wird an der Leichtstützte auf der Rückseite der Kamera hinter dem Schulterpolter befestigt und verfügt über zwei Aufnahmen für Rohre mit 15 mm Durchmesser. Mit der Schnellverschlussplatte 401-150 und der Leichtstütze 401-EVA1 lässt sich die Kamera leicht auf einem Stativ befestigen. Die V-Lock-Adapterplatte greift dabei geräuscharm in die Aussparung der Platte. Für eine spielfreie Fixierung der Kamera sorgt die an der Rückseite angebrachte Nut, die sich beim Schließen absenkt. Sobald der gegen versehentliches Öffnen gesicherte Hebel geschlossen worden ist, bilden Kamera, Leichtstütze und Schnellverschlussplatte eine feste Einheit. Lieferumfang und Preis Die Chrosziel LWS 401-EVA1 für die Panasonic AU-EVA1 Kamera ist ab sofort zu einem UVP von Euro 625,- (zzgl. MwSt.) erhältlich. Im Lieferumfang befinden sich die Leichtstütze 401-EVA1 mit verschiebbarem Schulterpolster, zwei Rohre mit 205 mm Länge und 15 mm Durchmesser, eine V-Lock- und eine Stativ-Adapterplatte sowie ein Inbus-Schlüssel. Technische Daten Chrosziel LWS 401-EVA1 Gewicht 480 Gramm (1.06 lbs.) ohne Rods und ohne Zubehör

625 Gramm (1,43 lbs.) mit kompletter Ausrüstung

Lieferumfang

1x Leichtstütze 401-EVA1 mit verschiebbarem Schulterpolster

2x Rohre mit 205 mm Länge und 15 mm Durchmesser

1x V-Lock-Adapterplatte

1x Stativ-Adapterplatte

1x Inbus-Schlüssel

Preis EUR 625 (zzgl. MwSt.)

Ordernummer 401-EVA1

EAN / GTIN 4250618841045 Chrosziel Handgriffverlängerung 403-EVA1 Gewicht 250 Gramm (0.55 lbs.) ohne Zubehör

Lieferumfang

1x Teleskoparm mit Bajonettanschluss für Panasonic AU-EVA1

Preis EUR 445 (zzgl. MwSt.)

Ordernummer 403-EVA1

EAN / GTIN 4250618841151 Chrosziel Rohrklemme 401-FS7-5R-01 Gewicht 83 Gramm (0.18 lbs.) ohne Zubehör

Lieferumfang

1x rückwärtige Rohrklemmung für Leichtstütze 401-EVA1

Preis EUR 95 (zzgl. MwSt.)

Ordernummer 401-FS7-5R-01

EAN / GTIN 4250618834092 Chrosziel Schnellverschlussplatte 401-150 Gewicht 605 Gramm (1.34 lbs.)

Lieferumfang

1x Schnellverschluss-Stativplatte für Kameras mit V-Anschluss, 3/8" + 1/4" Gewinde

Preis EUR 595 (zzgl. MwSt.)

Ordernummer 401-150

Bilddateien:

