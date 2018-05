Claus Schaffer (AfD): Sämtliche BAMF-Standorte in Schleswig-Holstein gehören jetzt auf den Prüfstand

Nachdem die AfD-Fraktion angesichts der Unregelmäßigkeiten der BAMF-Außenstelle in Bremen gestern Morgen gefordert hat, dass auch die Asylentscheidungen der BAMF-Standorte in Schleswig-Holstein überprüft werden, wurde gestern Nachmittag bekannt, dass bereits eine Untersuchung des BAMF-Standortes Rendsburg im Gange ist.

Claus Schaffer, innen- und rechtspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion, erklärt dazu:

„Unsere gestern geäußerten Befürchtungen, dass es angesichts des BAMF-Skandals in

Bremen möglicherweise auch in Schleswig-Holstein zu rechtsgrundlos erteilten positiven

Asylbescheiden gekommen ist, erweisen sich bereits heute als berechtigt.

In Bremen hat die Prüfung von 0,7 Prozent aller Asylentscheidungen in 73 Prozent der

Fälle Unregelmäßigkeiten aufgewiesen. Bei etwa 40 Prozent der untersuchten Fälle

wurde gesetzwidrig ein Aufenthaltstitel zuerkannt. Dieses Ergebnis in einer Stichprobe

von weniger als einem Prozent ist erschütternd – offenbar handelt es sich hierbei nur um

die Spitze eines Eisbergs.

Dass das BAMF bundesweit jetzt nur die BAMF-Außenstellen untersucht, die in ihrer

Anerkennungsquote mehr als 10 Prozent vom Bundesschnitt abweichen, ist nicht

ausreichend.

Die AfD-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag fordert deshalb für Schleswig-

Holstein eine Überprüfung aller Asylentscheidungen seit 2015, um so den gesamten

Eisberg zu vermessen, dessen Spitze wir jetzt bereits erkennen können.“

Weitere Informationen:

• AfD-Pressemitteilung vom 23.05.2018

http://www.ltsh.de/presseticker/2018-05/23/09-20-37-3714/

• KN-Artikel „Bamf-Standort Rendsburg unter Verdacht“ vom 23.05.2018:Aussenstelle-Rendsburg-unter-Verdacht