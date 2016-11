Click & Edit - Dateien einfach und schnell mit Desktop Programmen bearbeiten

Mit der Funktion «Click & Edit» können angehängte Dateien direkt per Knopfdruck vom Incite im entsprechenden Desktop Programm wie z. B. Microsoft Word geöffnet werden.

Wird das Word Dokument gespeichert, so wird automatisch im Hintergrund diese Version ins Incite hochgeladen. Sobald Sie fertig sind mit Bearbeiten, können Sie das Microsoft Word schliessen. Das mühsame runterladen und hochladen entfällt komplett. Dies spart Zeit und lässt ein effizientes Arbeiten zu. Diese Funktion kann mit jedem beliebigen Desktop Programm verwendet werden und läuft in jedem Browser.

Noch nie war das Bearbeiten von Dateien einfacher. Profitieren Sie von vielen Vorteilen gegenüber dem konventionellen Datei-System. Dateien sind in der aktuellsten Version für alle Mitarbeiter verfügbar, werden versioniert und können nach Belieben wiederhergestellt werden. Dank der intuitiven und Leistungsstarken Incite Suche werden Sie viel schneller eine Datei finden als im Windows Explorer. Damit Mitarbeiter nicht Dateien sehen, welche noch nicht fertiggestellt wurden, werden Entwürfe angelegt und erst nach dem Veröffentlichen werden die Dateien für andere sichtbar. Berechtigungen runden das Ganze ab und erlauben die Ansicht nur für berechtigte Mitarbeiter.

«Click & Edit» läuft unter Windows, in allen Browsern (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari und Opera) und mit allen installierten Programmen wie Microsoft Office, Photoshop, OpenOffice und viele mehr.

«Click & Edit» lässt sich einfach mit einem Setup auf den Clients installieren oder verteilen. Es werden keine Administratoren Rechte benötigt.

Die Incite GmbH entwickelt und vertreibt seit 2003 die branchenunabhängige Informations- und Wissensmanagement-Software. Die Firma mit Sitz in Sins (AG) wird von den Brüdern Marc und Ivan Huber geführt. Im Mai 2016 hat sie mit ihrer Wissensplattform an der CeBIT in Hannover den Innovationspreis IT für besonders innovative IT-Lösungen mit hohem Nutzen für den Mittelstand gewonnen.