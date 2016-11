Cologne Business Day holt FDP-Chef nach Köln

Christian Lindner wird Schirmherrschaft über den 5. Cologne Business Day am 24. März 2017

Unter dem Motto „Kommunikation im Zeitalter neuer Medien“ findet der 5. Cologne Business Day in den Räumen der Industrie- und Handelskammer zu Köln statt. Wie bereits in den Vorjahren sind kleine und mittelständische Unternehmen aus Köln und der Region dazu eingeladen, als Aussteller oder Besucher am Cologne Business Day teilzunehmen.

Das Veranstaltungskonzept ist eine Mischung aus branchenübergreifender Messe, Netzwerktreffen und Vortragsprogramm und hat sich mittlerweile fest etabliert. „Wir haben uns sehr über die stetig steigenden Aussteller- und Besucherzahlen sowie die vielen prominenten Unterstützer gefreut“, resümiert die Initiatorin Emitis Pohl, Geschäftsführerin der ep communication GmbH. „Natürlich möchten wir beim nächsten Mal noch mehr Menschen erreichen.“ Mit Christian Lindner hat der Cologne Business Day bereits einen prominenten Schirmherrn gefunden: „Der Cologne Business Day hat sich als feste Veranstaltung für den regionalen Mittelstand in Köln und NRW etabliert. Da mir die Stärkung des Mittelstands in unserem Bundesland besonders am Herzen liegt, übernehme ich sehr gerne die Schirmherrschaft über den 5. Cologne Business Day!“

Die Gespräche mit interessanten potenziellen Gästen und Referenten laufen und werden zeitnah bekannt gegeben. 2016 gaben sich Günther H. Oettinger und Armin Laschet die Ehre als Abschlussredner.

Wer sich und sein Unternehmen als Aussteller beim Cologne Business Day 2017 präsentieren möchte, der sollte sich schon jetzt einen Standplatz sichern. „Wir haben bereits zahlreiche Reservierungen von teilnehmenden Unternehmen der letzten Jahre und verfahren bei der Standvergabe nach dem Prinzip: Wer zuerst kommt, erhält den Zuschlag“, erläutert Emitis Pohl.

Weitere Informationen zur Anmeldung und zum Programm des Cologne Business Day gibt es unter www.businessday.biz.