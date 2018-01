Comamos erweitert sein Angebot um eine weitere Dienstleistung

Hamburg, 23. Januar 2018 - Die Hamburger Online-Plattform Comamos.de stellt mit einem neuen Update seiner Lieferplattform für Premium-Restaurants ab sofort auch eine Logistikplattform für den „Lieferservice von heute“ zur Verfügung.

Damit steht jedem registrierten Lieferservice nun auch die Möglichkeit offen, die Zustellung eingegangener Bestellungen von anderen Portalen, durch Comamos ausliefern zu lassen.

Das neue Angebot, welches in Zukunft unabhängig als Comamos-Express auftreten wird, zielt auf die Transportoptimierung in der Gastronomie ab. Dies ist besonders für Betreiber eines Lieferservice interessant, welcher wenige eigene Fahrer oder Fahrzeuge zur Verfügung hat. Vor allem in den Stoßzeiten kommt ein kleiner Lieferservice schnell an seine eigenen Grenzen und schafft so meist die versprochene Lieferzeit beim Kunden nicht einzuhalten.

Es bestehen für den Partner zwei Möglichkeiten die Abholung einzubuchen, welche die Flexibilität des Gastronomen enorm steigern können. Er kann entweder direkt per Knopfdruck aus seinem Kassensystem heraus oder im neuen Comamos-Express-System einen Fahrer von Comamos anfordern. Viele dafür benötigte Partnerschaften mit Betreibern von Kassensoftwares bestehen bereits.

„Beide Plattformen ergänzen sich perfekt, müssen jedoch nicht zwangsläufig gemeinsam genutzt werden. Durch die strategische Übernahme im Juni 2017 durch die MTE-Food Logistik UG, sind zudem weitere ergänzende Produkte für unsere Partner angedacht. In Zukunft sollten die Lieferdienste umdenken und untereinander mehr von bestehenden Ressourcen profitieren, statt immer in eigene Fahrer- und einen Fahrzeugstamm zu investieren. Dadurch spart jeder Lieferservice enorme Kosten und trägt zusätzlich nicht unwesentlich zur Schonung unserer Umwelt bei, so der Geschäftsführer Moritz Tim Ebert.“

Tatsächlich stellt sich das neue Angebot mit dem Comamos-Express besonders für Restaurants als nützlich heraus, die den gesamten Bestell- und Lieferprozess an ein Unternehmen abgeben können, um sich so auf ihr Kerngeschäft und ihre Kunden vor Ort zu konzentrieren. Denn mittlerweile hat sich ein Lieferservice für viele Restaurants als lukratives Zusatzgeschäft etabliert, der sich durch Partner wie Comamos auch ohne viel Aufwand betreiben lässt.

Unternehmensinformationen:Die Online-Plattform Comamos.de wurde 2015 in Hamburg gegründet und ist 2017 durch die MTE Food Logistik Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) übernommen worden. Sie ist ein Hamburger Start-Up und stellt eine Onlineplattform für Premium-Restaurants bereit. Das Unternehmen unterscheidet sich von anderen Mitbewerbern durch seinen großen Lieferradius, eine größere Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten und den telefonischen Kundenservice. Die MTE-Food Logistik UG ist inhabergeführt und unabhängig von Investoren. Pizza Hut, Subway, Wonder Waffel und viele andere namenhafte Partner sind bereits exklusive Partner mit denen Comamos zusammenarbeitet.Comamos ist Spanisch und bedeutet „lasst uns essen“.