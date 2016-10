Comedy Club Munich präsentiert die größte Deutsch-Englisch-sprachige Comedy Show am 21. + 22. Oktober in München

Der Comedy Club Munich lädt zur größten Deutsch-Englischen Comedy Show in München ein.

Im Theaterzelt „Das Schloss“ treten am 21. und 22. Oktober Comedians aus Kanada, USA, Irland und Deutschland auf. Der Abend bietet dem Publikum einen wilden Mix ganz unterschiedlicher Arten von Comedy.Das deutsche Comedy-Duo Mark ´n` Simon mischt Musik und Comedy. Dabei liefern die Zwei in hoher Geschwindigkeit einen Gag nach dem anderen. Mit genialen Wortspielen, einer unbändigen Lust und reichlich Selbstironie gelingt es Ihnen, das Publikum zu begeistern.Bake This sind in München für Ihre inspirenden und einfallsreichen Improvisationen bekannt. Sie lassen sich durch das Publikum spontan beeinflussen und bringen Ihre Einfälle mit hohem Tempo und Schwung auf die Bühne. Sie fordern das Publikum heraus und bieten einzigartige Unterhaltung.Der Wahl-Münchner Matt Devereux aus Toronto ist seit über 15 Jahren in der Stand-Up Comedy Szene bekannt für seine kanadische Sicht auf die deutsche Lebensart. Seine dynamische Show voller Energie und Humor verspricht Lachen Non-Stop und bleibt unvergessen.Lois Bromfield aus Kanada hat ihre Comedy-Karriere im bekannten The Comedy Store in Los Angelos begonnen und tourte dann mit ihrem Programm durch die Clubs in USA. Viele Fernsehauftritte folgten. Sie hat für die bekannte sit com-Formate unter anderem für Roseanne geschrieben. Im Juni war sie zum ersten Mal im Comedy Club Munich und hat das Publikum exzellent unterhalten.Auch mit dabei ist Christopher Magyar aus den USA. Er gilt als der Gentleman mit der dunklen Seite. Er besitzt eine hervorragende Beobachtungsgabe, die er in seiner Wahlheimat München erfolgreich in seinem Comedy-Programm verarbeitet. Dabei überrascht er selbst Ur-Münchner immer wieder und bringt sein Publikum zum Lachen.Die Comedians Mel Kelly und Andreas Beckenbach vom Comedy Club Munich werden ebenfalls ihre neuen Programme in der Show zum Besten geben. Sie haben einen ausgeprägten Sinn für gute, anspruchsvolle Comedy und sind inzwischen bei dem Stammpublikum vom Comedy Club Munich bestens bekannt. Gründungsmitglied Mel Kelly aus Irland ist bekannt für seine Stand-up Comedy in Schweden, der Tschechischen Republik und Deutschland. Für seine humoristischen Reden gewann er bereits zahlreiche Preise. Andreas Beckenbach ist Sachse, dessen humorvollen schrägen Geschichten mit Tiefgang und vielen Pointen vom Publikum geliebt werden.

Vom Comedy Club Munich werden Gudrun Wahnschaffe von Berlin, Ineke Vermeulen von Belgien, Verena Lauer von München, Guenther Golem von München, Raed Naser von Bahrain und Samuel Ozioma von Nigeria ihre neuesten Programme präsentieren.

Die Show findet im Theaterzelt Das Schloss, Schwere-Reiter-Straße 15, 80637 München statt.