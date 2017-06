Coming Out Plattform OpenFabNet

Die Plattform OpenFabNet entwickelt Anwendungen digitaler Technologien in der Praxis.

Gemeinsam mit Vertretern aus Wissenschaft und Praxis verfolgt OpenFabNet Forschungsprojekte, die einen klaren Nutzen für Unternehmen aller Branchen haben. OpenFabNet lebt dabei die Grundsätze von Open Source und Open Innovation.

Wien, 28.Februar – Der im November 2016 gegründete Forschungsverein Open Fabrications Network (kurz OpenFabNet) durfte gemeinsam mit Mitgliedern und hochrangigen Vertretern aus Wirtschaft und Forschung eine gelungene Coming-Out Veranstaltung in den Räumen der FH Technikum Wien feiern.

Die mehrstündige Vortragsreihe erlaubte den Besuchern erste Eindrücke über aktuelle Projekte zu gewinnen. „Die Bandbreite des Vereins ist immens. Unsere Projekte reichen von den Bereichen Gebäudemanagement über Qualitätssicherung bis hin zur Hunde-Verhaltensforschung, und das sind nur einige unserer Forschungsgebiete“, so Obmann Mark-René Uchida bei seiner Begrüßung. Der Forschungsverein OpenFabNet bietet für Unternehmen eine Plattform um gemeinsam Schlüsseltechnologien im Sinne der Digitalisierung zu entwickeln und diese in der Praxis umzusetzen. Neben den laufenden Projekten wurde auch die Struktur des Forschungsvereins vorgestellt, wobei auch Wichtigkeit des open innovation Ansatzes dargestellt wurde. „Nur wenn Wissen für alle frei verfügbar ist, kann im Sinne einer volkswirtschaftlichen Entwicklung ein Nutzen für die Gesellschaft entstehen. Unternehmen aller Branchen können aktiv an der digitalen Transformation mitarbeiten und so frühzeitig davon profitieren.“ meinte hierzu der wissenschaftliche Beirat des OpenFabNet.

Die Veranstaltung ließ für die Besucher keine Zweifel offen, dass Produktion und Dienstleistung in Österreich am Beginn einer spannenden Transformation stehen und zeigte eindrucksvoll, dass praxisorientierte Forschung im Bereich der Digitalisierung für Unternehmen aller Größen und Branchen möglich ist.