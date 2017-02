Compliance-Software kostenfrei und vollumfänglich testen

Bei allen unternehmerischen Maßnahmen und Prozessen müssen eine ganze Reihe an Regeln, wie Gesetze, Verordnungen oder Auflagen, eingehalten werden.

Um den Vorgaben nachzukommen, setzen moderne Unternehmen auf professionelle Compliance-Management-Systeme. Sie helfen dabei, den Überblick zu behalten und bei der Umsetzung viel Aufwand, Zeit und Geld zu sparen.

Zu den renommierten Softwareanbietern zählt die domeba distribution GmbH. Sie bietet ab sofort die Möglichkeit, ihre HSQE Compliance-Management-Software iManSys mit ihren sieben Software-Welten in vollem Umfang kostenfrei zu testen.

Wachsendes Interesse an Compliance-Software

Das Unternehmen aus Chemnitz reagiert damit auf eine stark gestiegene Anzahl an Anfragen von Interessenten. "Der Bedarf an innovativen Softwaresystemen zur Sicherstellung der Regelkonformität wächst nach wie vor deutlich. Das zeigen uns die vielen Kontaktanfragen, die wir von den Nutzern unserer Internetseite erhalten. Diese Interessenten möchten wir schnell und einfach von den Vorteilen unserer iManSys-Software überzeugen", erläutert Frank Trtschka, Leiter Marketing der domeba. Ein direkter Zugang zu einem Online-Testsystem sei in seinen Augen die beste Möglichkeit.

iManSys kann ab sofort online getestet werden

[Großes Bild anzeigen]

Voller Zugang und kostenfreier Support

Der Anmeldeprozess wird einfach gehalten: "Unsere Consultants erstellen für jeden Tester eine persönliche und bedarfsgerechte Testumgebung. In einer kurzen und informativen Online-Präsentation geben sie einen Überblick und Tipps zum sicheren Start im Umgang mit der Software", erklärt Frank Trtschka weiter. Anschließend könne der Nutzer das Produkt in einem vereinbarten Zeitraum auf Herz und Nieren prüfen. Die Testversion enthalte alle gängigen iManSys-Funktionalitäten. Die Fachberater stehen im gesamten Zeitraum mit Rat und Tat kostenfrei Seite.

iManSys ist eine ganzheitliche Lösung

Die professionelle HSQE-Compliance-Management-Software iManSys unterstützt Unternehmen bei der Bewältigung ihrer Aufgaben in den Bereichen Arbeitsschutz, Personal, Gesundheit, Qualität, Sicherheit und Umweltschutz. Die Software-Suite besteht aus sieben Software-Welten mit zahlreichen Modulen, die einzeln oder in Kombination miteinander genutzt werden können.

iManSys erstellt zum Beispiel schnell und einfach Unterweisungen, erfasst Gefährdungen, organisiert die arbeitsmedizinische Vorsorge, managt die Kompetenzen von Mitarbeitern und stellt diesen Informationen gezielt zur Verfügung. iManSys ist eine ganzheitliche Lösung.

Testen Sie die professionelle HSQE Compliance-Management-Software iManSys jetzt:

http://www.domeba.de

http://www.domeba.de/imansys-testen