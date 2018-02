Wir haben unseren Compliance Blog aktualisiert und den zweiten Teil zum Thema „Compliance und Konzerne“ veröffentlicht.

The rise of the robots! Nur ein Beispiel: Im Jahr 2014 betrug der IQ – Wert der KI von Google 26,5. Innerhalb von zwei Jahren stieg dieser Wert bereits auf 47,28, was fast dem IQ – Wert eines 6-jährigen Kindes (weltweiter Durchschnitt 55,5) entspricht. Somit hat die KI von Google ihre Intelligenz in nur 2 Jahren fast verdoppelt. Heute, im Jahr 2018, dürfte der IQ – Wert von Google bereits deutlich höher liegen und im Teenageralter angekommen sein!

Künstliche Intelligenz wird die Herausforderung der kommenden Jahre im Unternehmen! Ausdrücklich gilt dies sowohl für die internen als auch für externen Anforderungen und Aufgaben. Schon lange kommunizieren wir mit Maschinen, doch wie verhält es sich, wenn die Maschinen anfangen, mit uns zu kommunizieren? Hier, wie auch in vielen anderen täglichen Anforderungen, wird sich das Thema Compliance im Unternehmen und Konzern deutlich und vor allem schnell weiterentwickeln und den unternehmerischen Alltag verändern.

Mit unserem 2-teiligen Blogbeitrag Compliance und Konzerne beginnen wir mit der Historie von Konzernen und deren Skandalen, beleuchten im Hinblick auf die Implementierung von Compliance-Instrumentarien, wie sich Unternehmen schützen können und wagen nun mit Teil 2 einen Blick in die Zukunft zum Thema KI im Konzern und Compliance. Warum? Die künstliche Zukunft hat schon begonnen und somit auch die Gefahr im Unternehmen. Doch was bedeutet dies für die Compliance und den Schutz vor neuen Gefahren?

Den Beitrag „Compliance und Konzerne – KI" finden Sie direkt hier im Compliance-Blog: