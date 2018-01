Compraga präsentiert sich auf dem Frankfurter Kartenforum

Diskussion mit Dr. Donovan Pfaff über „Payment der Zukunft“ Das Kartenforum in Frankfurt ist seit 14 Jahren ein bedeutender Networking-Event für Payment-Experten.

Einer der Schwerpunkte in diesem Jahr nennt sich „Meet the Consumer & the Cashiers“ und thematisiert wichtige Zielgruppen, über die ansonsten nur selten gesprochen wird. Das passt zum Spektrum der Compraga GmbH, die am 7. Februar als Aussteller der Veranstaltung auf dem Frankfurter Messegelände vertreten ist. Als einer der etablierten Dienstleister für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen in Einkauf und Finanzen will das Unternehmen unter anderem sein Procurementsystem sowie eine neue mobile Payment App vorstellen. Mit ihr soll es möglich sein, die Rechnungsübermittlung und die Zahlung direkt am Point of Sale vorzunehmen.

Compraga Geschäftsführer Dr. Donovan Pfaff, der als Vordenker im Hinblick auf die Optimierung von Prozessen und Geschäftsmodellen im Financial Supply Chain Management (FSCM) gilt, diskutiert außerdem im Rahmen der Veranstaltung mit anderen Digitalisierungsexperten aus dem Finanzsektor über Payment-Modelle der Zukunft. Dabei wird unter anderem thematisiert, wie die Payment-Industrie ein bisher verschenktes Volumen von 200 Milliarden Euro für sich reklamieren kann.

Dr. Donovan Pfaff beschäftigt sich seit über 18 Jahren mit der Digitalisierung im Finanz- und Rechnungswesen – insbesondere dem elektronischen Rechnungsaustausch und dem Payment im B2B-Bereich. Im Rahmen seiner Tätigkeit hat er weit über 300 Unternehmen im In- und Ausland analysiert sowie zahlreiche Forschungsprojekte und Aufträge in der Öffentlichen Verwaltung durchgeführt.

„Einfache Zahlungsprozesse im B2B-Bereich können für mehr Umsatz im Handel sorgen“, betont Dr. Donovan Pfaff. „Die Zahlungsbereitschaft der Unternehmen für digitale und papierlose Lösungen, die einen signifikanten Mehrwert durch direkte Kontierung und Verbuchung sowie flexibles Payment bieten, ist vorhanden“, so Pfaff.

Das Procurementsystem von Compraga ist compliance-konform und bringt eine hohe Transparenz in einen Großteil intransparenter Beschaffungsvorgänge. Außerdem kann es wie keine andere Lösung auf dem Markt so schnell und einfach bei mehr als 90 Prozent aller Lieferanten einsetzt werden und zu einer Prozesskostenersparnis von bis zu 45 Prozent beitragen.

Das Round Table mit Dr. Donovan Pfaff zum Thema „Payment der Zukunft – Wie Digitalisierung Gesellschaft und Geschäft verändert“ findet am 7. Februar um 16 Uhr statt.