Conrad Electronic wechselt auf G Suite mit Hilfe von Wabion

Wie Conrad Electronic und Google in einem Interview mit der Computerwoche ( https://goo.gl/084hL3 ) mitteilte wechselt Conrad Electronic auf G Suite von Google.

Die Migration erfolgte mit Hilfe des G Suite Premier Partners Wabion. Im Rahmen des Projektes wurden sämtliche E-Mails, Kalender und Kontakte zu Google migriert, so dass allen Mitarbeitern von Beginn an alle Daten wieder vollumfänglich zur Verfügung standen. Im Rahmen eines Change-Programms wurden sämtliche Mitarbeitenden auf den Wechsel sensibilisiert, vorbereitet und geschult. Des Weiteren unterstützt Wabion bei der weiteren Umsetzung der Digitalisierungsstrategie von Conrad Electronic.

Über Conrad Electronic

Conrad Electronic gilt mit einem Sortiment von 750.000 Artikeln, 16 Millionen End- und Geschäftskunden sowie jährlich über 14 Millionen Besuchern in den Filialen als einer der führenden Omnichannel-Anbieter für Technik und Elektronik. Das ständig wachsende Sortiment umfasst von kleinsten Elektronikbauteilen, über Messtechnik bis hin zu modernster Unterhaltungselektronik sowie Computer- und Kommunikationstechnik eine faszinierende und umfassende Auswahl an Produkten führender Hersteller und kompetenter Eigenmarken.

Alle Produkte und Services werden im Internet, in den Filialen und über Printwerbemittel angeboten. Mit durchschnittlich 9 Millionen Visits im Monat gehört conrad.de seit Jahren zu den Top Ten der meistbesuchten Internet-Shops in Deutschland und wurde für seinen Online-Auftritt bereits mehrfach ausgezeichnet.

Für Business-Kunden ist das Unternehmen mit einem eigenen Online-Shop unter conrad.biz, 24-Stunden-Standard-Lieferung, Businesskatalogen sowie eProcurement-Lösungen und einem eigenen Außendienst ein starker und innovativer Partner, auf dessen Qualität und Service führende Unternehmen aus allen Branchen vertrauen.

Mit bester Beratung und individuellen Serviceleistungen werden die Kunden von über 1.000 kompetenten Fachverkäufern in den deutschlandweit 25 Filialen bedient. Als international agierende Unternehmensgruppe ist Conrad Electronic mit 17 Landesgesellschaften in Europa vertreten.

Über Wabion

Wabion ist der führende Google Cloud Premier Partner im deutschsprachigen Raum mit Firmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Von der Beratung, über die Lieferung von Lizenzen, bis hin zur Einführung der Lösungen beim Kunden kommt alles aus einer Hand. Wir sind zertifizierte und prämierte Experten für G Suite, Google Maps for Work, Google Search for Work, Google Chrome for Work und Google Cloud Platform.