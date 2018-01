Corporate Publishing-Seminare 2018 der Akademie der Deutschen Medien

Trends & Tools 2018 für Corporate Media Die Akademie der Deutschen Medien hat ihr Weiterbildungsangebot im Bereich Corporate Publishing für 2018 weiter ausgebaut.

Die Seminare und Zertifikatskurse vermitteln Schlüsselqualifikationen, die für eine zeitgemäße Unternehmenskommunikation und erfolgreiches Content Marketing entscheidend sind – von der zielgruppenorientierten Entwicklung und Planung von CP-Medien über die effiziente Steuerung von internen und externen Projektbeteiligten bis hin zur Wirkungsmessung von Corporate Media. Ob für Kundenmagazin, App oder Corporate Blog, ob für Print oder digital – die Teilnehmer erhalten das notwendige Handwerkszeug, um die eigene Unternehmenskommunikation zu professionalisieren und so ihren Kontakt zu Kunden und Auftraggebern zu intensivieren.

Unsere Experten widmen sich in den Seminaren u. a. folgenden Fragen: Wie können CP-Medien crossmedial entwickelt und umgesetzt werden? Welche Kanäle und Formate eignen sich am besten für die eigene Marke und den jeweiligen Content? Was sind die zentralen Faktoren für erfolgreiche Kunden- und Mitarbeitermagazine – von der Themenfindung bis zum Design? Wie sieht ein professionelles Projektmanagement für CP-Projekte aus? Wie gelingt die Aufgabensteuerung und Kommunikation im Team? Und was ist für eine gute Zusammenarbeit mit Agenturen und Dienstleistern zu beachten?



Im Jahr 2018 können u. a. folgende Kurse besucht werden:

„Crashkurs Kunden- und Mitarbeitermagazine“ (22.02.–23.02.2018)

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

https://www.medien-akademie.de/semi....eitermagazine-optimieren/

„Corporate Publishing Manager“ (19.03.–23.03.2018)

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

https://www.medien-akademie.de/semi....orate-publishing-manager/

„Content Marketing Manager“ (24.04.–27.04.2018)

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

https://www.medien-akademie.de/semi....ontent-marketing-manager/

„Masterclass Layout und Gestaltung“ (07.05.–08.05.2018)

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

https://www.medien-akademie.de/semi....ss-layout-und-gestaltung/

„Projektmanagement im Corporate Publishing“ (14.06.–15.06.2018)

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

https://www.medien-akademie.de/semi....-im-corporate-publishing/



Die Seminare richten sich branchen- und unternehmensübergreifend an Mitarbeiter aus den Bereichen Marketing, Online und Content Marketing, Unternehmenskommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Redaktion, Produkt- und Contentmanagement, die mit Projekten und Aufgaben im CP-Bereich betraut sind.



Passend zum Thema veranstaltet die Akademie der Deutschen Medien auch die Corporate Content Conference, die am 19.07.2018 in München stattfindet. In visionären Keynotes und Lessons Learned-Vorträgen präsentieren Content- und Digitalexperten ihre Best Cases und CP-Strategien.

Ansprechpartnerin

Dr. Johanna Platter

Akademie der Deutschen Medien

Salvatorplatz 1 | 80333 München

Tel. +49 89 291953-56





Über die Akademie:

Die gemeinnützige Akademie der Deutschen Medien zählt mit rund 4.000 Teilnehmern pro Jahr zu den führenden Medienakademien in Deutschland. Mit ihrem Seminar- und Tagungsprogramm hat sie sich als zentraler Ansprech-partner für qualifizierte Weiterbildung rund um Medien, Medienmanagement, Digitalisierung, E-Business und Onli-ne-Marketing etabliert. Zu den Gesellschaftern der Akademie der Deutschen Medien gehören Bertelsmann SE & Co. KGaA, Bonnier Media Deutschland GmbH, Ernst Klett Verlag GmbH, Franz Cornelsen Bildungsholding GmbH & Co. KG, Springer Verlag GmbH, Verlagsgruppe Beltz | Julius Beltz GmbH & Co. KG, Verlagsgruppe Georg von Holtz-brinck GmbH, Verlagsgruppe Random House GmbH, VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG und WEKA Holding GmbH & Co. KG. Zudem unterstützt das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst die Akademie. Diese breite Trägerschaft bietet Freiraum für differenzierte Programmarbeit und umfassende Seminarangebote in allen Kernbereichen des Media- und E-Business. http://www.medien-akademie.de