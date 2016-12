Crash-Test-Handys - ein Erfolgsrezept? - YouTube Influencer Report: Smartphones 2016

Wer auf YouTube mehrere Millionen Views mit einem Video erzielen möchte, der sollte sein Smartphone nehmen und es möglichst spektakulär zerstören.

Smartphone-Videos auf Youtube: Crash-Tests bekommend die meisten Views (Grafik: strg.de)

[Großes Bild anzeigen]

Das ist zumindest ein Ergebnis des gerade erschienenen YouTube Influencer Report: Smartphones der Digital- und Kreativagentur strg. ( http://strg.de ) und des auf YouTube-Analysen spezialisierten Unternehmens VeeScore.com. Gleich drei „Crash Test“-Videos schafften es in diesem Jahr aufPlatz 1 bis 3 der meistgesehenen Smartphone-Videos aus Deutschland. Mit dabei: Die Top-Influencerin Bibi (BibisBeautyPalace) auf Platz 3, ihr Freund Julienco auf Platz 2 und der YouTube-Kanal Haertetest, der mit einem Crash-Test-Video in englischer Sprache auf über fünf Millionen Views und damit auf Platz 1 kommt.Doch nicht nur Vandalismus funktioniert. Ebenfalls beliebt sind Rubriken wie Life Hacks, What´s on my Phone (Apps), Review, Hands on und Unboxing. Der komplette YouTube Influencer Report mit weiteren Daten und Ergebnissen steht ab sofort und kostenlos unter http://reports.strg.de zum Download bereit.

Top-Smartphones und Top-Influencer 2016

strg. und VeeScore haben für den YouTube Influencer Report: Smartphones die sieben beliebtesten und aktuellsten Smartphone-Modelle verschiedener Hersteller ermittelt - und für diese die fünf erfolgreichsten YouTube-Videos und Influencer gesucht. Das Ergebnis: Apples iPhone 7 liegt in Sachen Views und Beliebtheit mit großem Abstand vor den Mitbewerbern Samsung (Galaxy S7 Edge) und LG (G5).

Während die iPhone-7-Videos der Top Influencer Julien Bam, Julienco, HaerteTest, Dagi Bee und ConCrafter zusammen auf rund 10 Millionen Views kommen, erreichen die Top-Influencer Felixba (dreimal vertreten), All About Samsung und TutopolisTV mit ihren Videos für das Galaxy S7 Edge gerade einmal 1,9 Millionen Views. Dicht gefolgt von den LG-Videos mit rund 1,8 Millionen Views. Auffällig: Alle Top 5-Platzierungen für das LG G5 gehen auf die Konten von nur zwei Influencern: Felixba und Unge (ungespielt).

Darüber hinaus gehört Felixba zusammen mit SwagTab zu den erfolgreichsten YouTube Influencern dieses Reports. Beide tauchen fünfmal in den Top-Platzierungen auf.

Weitere Daten und Ergebnisse des YouTube Influencer Report: Smartphone stehen unter http://reports.strg.de zum Download bereit.