Cross Mentoring Deutschland startet im Frühjahr 2017 wieder durch

Cross Mentoring Deutschland, bundesweiter Dienstleister für Personalentwicklung von Führungskräften im Mittelstand und in Konzernen, startet im Frühjahr 2017 in mehreren Großstädten Deutschlands seine Branchen übergreifenderen Durchgänge.

Cross Mentoring Deutschland Tandem im Gespräch

In Münster, Bremen, Hamburg, Hannover, Berlin, Leipzig, Dresden, München, Stuttgart, Frankfurt und Köln stehen MentorInnen, das sind Führungskräfte aus Wirtschaft und öffentlichen Unternehmen, für ein Jahr sogenannten Mentees aus anderen Branchen in monatlichen Gesprächen zur Verfügung. In den vorab individuell gemachten Tandems geht es um operative und strategische Aufgaben der Mentees, die zwischen 25 bis 45 Jahre jung sind und die aus allen Führungsebenen kommen. Insbesondere der Blick in andere Führungskulturen bei gleichzeitiger persönlicher Bindung bildet eine belastbare Grundlage, die schon in früher Phase die Tandemarbeit und deren Ergebnisse vorantreibt. Durch die disziplinarische Unabhängigkeit geht es im Programm von Cross Mentoring Deutschland um eine subjektiv ausgerichtete Wissens und Erfahrungsweitergabe. MentorInnen berichten ganz ausdrücklich nicht nur über das Know How sondern auch über ihr Know Why.MentorInnen wollen nicht perfektes, sondern bewährtes Wissen liefern. MentorInnen arbeiten pro bono und sind grundsätzlich bereit, mittels Cross Mentoring Deutschland mehr über die eigene Wirkung und Kompetenz außerhalb des eigenen Rahmens zur erfahren. Cross Mentoring Deutschland existiert seit 2006 und mehr als 350 Mentees und über 150 MentorInnen aus Unternehmen aller Branchen und Unternehmenskulturen nutzen das Programm. HR als erste Ansprechpartner bekommen mit Cross Mentoring Deutschland einen Spezialisten für individuelle Führungskräfteentwicklung an die Hand und entlasten sich gleichzeitig durch die zeitsparende und äußerst effektive Zusammenstellung von Tandems und Workshops. Kosten entstehen nur den Unternehmen der Mentees in Höhe von 2500€ für das komplette Jahr. Noch mehr Informationen und Antworten können Sie über Mario Stadelmann, den Inhaber und Organisator des Programms, erfahren. Sie erreichen ihn unter den Kontaktdaten der Pressemitteilung oder auch direkt unter 0173-6745156.