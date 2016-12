CrossPromo Programm von LITE Games als kostenlose Starthilfe für Indie Entwickler und Startups

Hamburg, 01.12.2016 - Der Casual Games Publisher LITE Games mit Sitz in Hamburg startet sein CrossPromo Programm zur Unterstützung neuer Apps.

Indie Entwicklern und Startups mit kleinem Budget soll damit ermöglich werden einen guten Start in die App Stores zu finden. Doch wie funktioniert das Ganze?

Die LITE Games GmbH wurde 2014 in Hamburg gegründet und konzentriert sich auf den Vertrieb von "Casual Classics" für die mobilen Plattformen iOS und Android.

Das Sortiment von LITE Games umfasst mehr als 30 Spiele - der Schwerpunkt liegt auf modernen Adaptionen klassischer Spielkonzepte und enthält Top-Spiele wie Rommé, Canasta oder Mau-Mau genauso wie Brett-, Denk- und Würfelspiele.

Die Idee hinter der CrossPromo ist ganz einfach: In den meisten der LITE Games Spiele wird Werbung geschaltet. Indie-Entwickler und Startups können sich mit ihren Apps um die Aufnahme im CrossPromo-Programm bewerben. Wird eine App angenommen, so liefert LITE Games in ihren Spielen Werbe-Impressions für die App aus und verhilft ihr so zu mehr Sichtbarkeit und der Chance auf einen guten Start.

„Es wird zunehmend schwieriger in den großen App Stores Aufmerksamkeit zu generieren. Deshalb möchten wir aufstrebenden Entwicklern eine Möglichkeit geben gefunden zu werden ohne teure Werbekampagnen zu schalten.“, erklärt Christian Twellmann – Geschäftsführer der LITE Games GmbH.

Für die Teilnehmer ist das CrossPromo-Programm nämlich komplett kostenlos. Ist die App erfolgreich, so sollte sich der Entwickler nach ein paar Wochen revanchieren und auch mal ein LITE Games Spiel bewerben. Falls es die App doch nicht schafft, so ist das natürlich schade, aber die Ad-Impressions müssen auch nicht anderweitig "zurückgezahlt" werden.

Eingereicht werden kann eine App über das Online-Formular auf der Website von LITE Games. Nähere Informationen zu Anforderungen und benötigten Materialien sind hier ebenfalls zu finden.

Website von LITE Games: www.lite-games.com

Formular des CrossPromo Programms: www.lite-games.com/de/crosspromo/