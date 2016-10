CryoShop, der neue Partner von Thermo Fisher Scientific in der Kryotechnologie, Biobanking und tiefkalten Probenlagerung

CryoShop – der neue Thermo Fisher Scientific Handelspartner bietet Beratung und Dienstleistungen für die Kryokonservierung.

Das ausgewählte Produktportfolio zusammen mit den technischen Dienstleistungen sind auf den gesamten Workflow der Kryokonservierung, von der prä-analytischen Probenvorbereitung, dem kontrollierten Einfrieren, dem temperaturgeführten Transport als auch der tiefkalten Archivierung bis hin zum kontrollierten Auftauen der wertvollen Proben abgestimmt. CryoShop hat sich auf Lösungen der Kryolagerung spezialisiert und dabei bereits eine beachtliche Projektexpertise erarbeitet. Dieses Spezialwissen rund um das Einfrieren, die tiefkalte Lagerung als auch das kontrollierte Auftauen gibt das Team von CryoShop gerne an seine Partner und Kunden weiter. Die neue Partnerschaft mit Thermo Fisher Scientific für die Flüssigstickstoff-Probenlagersysteme erzeugt Synergien und bietet dadurch Vorteile für gemeinsame Kunden.

Thermo Fisher Scientific ist bekannt für seine umfassende Produktpalette hochwertiger Laborgeräte. Für viele nicht so bekannt ist, dass Thermo Fisher Scientific seit vielen Jahren auch Hersteller/Anbieter von qualitativen Produkten rund um die komplette Kryokonservierung ist: Tiefkühlgeräte (-80°C) sowie Lagersysteme zur Archivierung der Proben in Flüssigstickstoff (-190°C). Die Anwender aus den Bereichen Biobanking und LN2-Lagerung profitieren ab sofort von der partnerschaftlichen Zusammenarbeit.

Das Leitungsspektrum von CryoShop bietet:

- Kryo-Konservierung, Behälter und Zubehör – Vorbereiten, Transportieren und Auftauen.

- Arbeitsschutz und Sicherheit für den Anwender -Kälteschutz-Ausrüstung, Gaswarnanlagen, Gebots- und Warnschilder.- Lagern – Proben-Archivierung, Ultra-Low Freezer, Kryoleitungen, Projektlösungen.- Verbrauchsmaterialien – Cryo-Vials, Cryo-Boxen und professionelle Etikettierung.- Unterweisung, Gefährdungsbeurteilung und technische Beratungsleistungen –Schulung/Training der Anwender im Umgang mit Flüssigstickstoff.

Simply cool.

CryoShop

Flößergasse 4

D-81369 München

Tel. 089 - 63 899 012