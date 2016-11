Cuba ausgebucht? Insider avenTOURa schafft Abhilfe.

Cuba ist nach wie vor stark gebucht und zum Teil sogar ausgebucht - Cuba-Spezialist avenTOURa ( http://www.aventoura.de ) weiß, wohin die Reise 2017 am besten gehen sollte, um die Trend-Destination dennoch authentisch erleben zu können.

(bb) – Von November bis April, in der schönsten Reisezeit für die Karibik, werden die Zimmer-Kapazitäten auf Cuba knapp. Cuba-Spezialist avenTOURa verfügt aber über Spezial-Kontingente. Selbst für den buchungsstärksten Monat Februar 2017 kann avenTOURa noch Reisewünsche erfüllen. Nähere Informationen zu den Kleingruppen-, Individual-, Mietwagenreisen und Reisebausteinen unter http://www.aventoura.de/cuba .

Kuba: Blick auf die Bucht von Baracoa und den Yunque ©avenTOURa

Die so genannten ACTIVE Reisen für kleine Gruppen mit maximal 14 Teilnehmern lassen beim Wandern, Radeln oder anderen sportlichen Aktivitäten Natur und Kultur des Landes erleben. Beliebte Aktivreisen über Gesamt-Cuba sind beispielsweise Cuba active und Cuba trekking. Die Aktivreise Cuba Oriental active führt durch den Osten des Inselstaates, der sehr ursprünglich ist und vielfach als das „wahre Cuba“ bezeichnet wird. Details unter http://www.aventoura.de/cuba-oriental-active .

Wer Cuba weniger aktiv, aber dennoch in seiner Gesamtheit in der Kleingruppe erleben möchte, ist mit einer Teilnahme an der klassischen Rundreise „Cuba real“ oder der Tour „Cuba alegre“ mit den Highlights Cubas gut beraten. Der besonders authentische und temperamentvolle Osten Cubas hingegen lässt sich intensiv mit der Kleingruppenreise Cuba oriental erkunden. Nähere Informationen unter http://www.aventoura.de/cuba-oriental .

Seit über 20 Jahren bietet der Freiburger Spezial-Reiseveranstalter Gruppen- und Individualreisen nach Cuba an und verfügt daher über langjährige, intensive Kontakte und Geschäftsbeziehungen auf der größten Antillen-Insel. „Seit jeher haben wir uns auf das aktive Erleben in Cuba spezialisiert“, erläutert Gerd Deininger, Geschäftsführer und Gründer von avenTOURa in Freiburg. „avenTOURa hat sich damit in diesem immer wichtiger werdenden Segment einen großen Erfahrungsvorsprung erworben. Auch die langjährig gewachsenen Verbindungen zu allen touristischen Dienstleistern in Cuba sind zu einem wertvollen Kapital gereift.“ Der Spezialist verfügt über eigene Büros auf Cuba und ist somit als echter Insider immer vor Ort vertreten und auf dem aktuellsten Stand.

Mit seinem Programm 2017 ist avenTOURa auf den folgenden Reisemessen anzutreffen: Reisen Wien (12.-15.01.2017, Stand-Nr. A 0325), CMT Stuttgart (14. - 22.01.17, Halle 8 Stand C37), Fespo Zürich (26. - 29.01.17, Halle 1 Stand 1.030), Reisen Hamburg (08. - 12.02.17, Halle B7 Stand B7 318) sowie auf der f.re.e. in München (22. - 26.02.2017) und auf der ITB in Berlin (08.- 13.03.2017).