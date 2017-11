Cyber-Fitness-Woche ab dem 27. November bei AsVIVA mit 24 Stunden Top Angeboten

Dormagen, 22. November 2017 – Das Weihnachtsgeschäft nimmt Fahrt auf und AsVIVA startet erstmals vor dem Adventsmonat die CYBER-FITNESS-WOCHE.

Ab dem 27. November werden bis zum 1.Dezember ausgesuchte Top-Deals aus dem gesamten Fitness-Sortiment jeweils nur für 24 Stunden im AsVIVA Online Shop unter https://www.asviva.de/cyber-fitness-woche/ zu finden sein: Crosstrainer, Laufband, Indoor-Cycle, Heimtrainer, Kraftstationen und vieles mehr zu speziell reduzierten Preisen.„Für uns ist das eine Premiere so kurz vor dem Adventsstart noch zusätzlich eine größere Wochen-Aktion zu starten“, sagt AsVIVA Geschäftsleiter Thorsten Weyers. „Wir möchten für unsere Kunden so noch mehr Flexibilität in der stressigen Vorweihnachtszeit schaffen, um das für ihn passende Angebot bei uns im Shop zu finden.“Bereits ab dem 1. Dezember startet im Fitnessgeräte Online Shop von AsVIVA dann auch schon der traditionelle Weihnachtskalender mit jeweils einer täglichen spannenden Überraschung. „In diesem Jahr haben wir dafür sogar eine ganz besondere Überraschung parat“, führt Weyers aus. „Die soll jetzt noch nicht verraten werden, aber es wird etwas Neues bei uns im Shop geben.“

AsVIVA ist seit über 13 Jahren der erfolgreiche Fitnessgeräte- und E-Bike-Hersteller aus Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Dormagen und internationalem Vertrieb sowie einer großen Auswahl an hochwertigen Produkten vom Crosstrainer bis zur Kraftstation. In den letzten Jahren hat sich das Geschäft von AsVIVA erfolgreich auch auf weitere Bereiche wie Vibrationsplatten und jetzt „Haus und Garten“ erweitert.

Links

CYBER-FITNESS-WOCHE bei AsVIVA ab dem 27.11.2017:

https://www.asviva.de/cyber-fitness-woche/

Shop: https://www.asviva.de

AsVIVA Pressekontakt

Kay Pinno

Kohnacker 9a

41542 Dormagen



Tel. +49 (0) 2133 - 936 750 7