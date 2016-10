DELIFE gewinnt den begehrten Shop Usability Award in der Kategorie Möbel & Wohnen

Ebersdorf, 26.09.2016. Seit 2008 werden die besten Online-Shops im deutschsprachigen Raum mit dem begehrten Shop Usability Award ausgezeichnet.

Von einer renommierten Fachjury gewählt, konnte in diesem Jahr das Möbelunternehmen DELIFE im Rahmen einer feierlichen Gala im edlen Münchner Gloria Filmpalast den Preis in der Kategorie Möbel und Wohnen mit nach Hause nehmen.

Mit einer einzigartigen Bildsprache, einer nutzerfreundlichen Frontend-Architektur und einer Vielzahl kundenorientierter Serviceangebote wie einer kostenlosen Hotline, einem Live-Chat oder 11 verschiedenen Zahlungsarten konnte das 2008 gegründete Unternehmen für Möbel und Lifestyle die Jury des Shop Usability Awards 2016 in der Kategorie Möbel und Wohnen von sich überzeugen.

Gemeinsam zum Erfolg - Mit PlentyMarkets und web´n´sale

Mit dem Shopsystem PlentyMarkets und der Unterstützung durch die Agentur web´n´sale gelang es dem mittelständischen Unternehmen mit viel Leidenschaft und Herzblut seine Vision von einem spannenden und attraktiven Möbelhaus im Internet umzusetzen und sich damit in die Liga der großen Player wie Saturn, Amorelie oder Puma einzureihen, die in weiteren Kategorien mit dem beliebten Award ausgezeichnet wurden.

Aus Leidenschaft für Möbel und Menschen – DELIFE schafft echtes Shoppingerlebnis

„Wir sind sehr stolz auf diesen Preis!“, freut sich DELIFE-Pressesprecherin Anna Kratzert, „Exklusive Möbel und außergewöhnliche Wohnaccessoires sind unsere Passion und die möchten wir jeden Tag an unsere Kunden weitergeben. Deshalb fotografieren wir jedes Möbelstück selbst oder erstellen Contentseiten in kompletter Eigenregie, um jedes Produkt wirklich einzigartig zu präsentieren. Da ist es natürlich ein tolles Gefühl, wenn wir mit einer so angesehenen Auszeichnung wie dem Shop Usability Award in unserer Arbeit bestätigt werden.“

Weitere Informationen zum Shop Usability Award 2016 unter:

http://shop-usability-award.de/kategoriesieger-2016-moebel-wohnen/

https://www.delife.eu/presse/awards/