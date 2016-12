DELTAtec 90N Tang: Überraschend leichtschneidige und stabile Eckfräs-Systeme.

Boehlerit hat in seinem neuen Fräsprogramm auch ein Werkzeug-system mit tangentialer Klemmung der Wendeschneidplatten.

Die 90°-Eckfräser DELTAtec 90N Tang sind prädestiniert für Schrupp-bearbeitungen in Stahl- sowie Gusswerkstoffen und überzeugen mit überraschend leichtem Schnitt bei äußerst stabilen Zer-spanungseigenschaften. Die 4-schneidigen Wendeschneidplatten gewährleisten hohe Produktivität, respektive geringe Werkzeug-kosten.



Ein wesentlicher, systembedingter Vorteil tangential geklemmter Wen-deschneidplatten in Zerspanungswerkzeugen ist vor allem die höhere Stabilität der Werkzeuge einhergehend mit mehr Prozesssicherheit. „Außerdem ist im Vergleich zur radialen Klemmung der Wendeschneid-platten das Bruchverhalten günstiger. D.h., kommt es bei Überbelas-tung, was in der Praxis gerade beim Schruppen unter extrem ungünsti-gen Schnittbedingungen passieren kann, zum Bruch einer Platte ist die Gefahr, dass dabei auch das Trägerwerkzeug beschädigt wird, deutlich geringer“, ergänzt André Feiel, der für die neuen Fräs-Werkzeugsysteme verantwortliche Produktmanager bei Boehlerit.

Die außergewöhnliche Stabilität der DELTAtec 90N Tang Eckfrässys-teme hat allerdings noch eine Reihe anderer Gründe. Wie alle Fräs-werkzeuge im neuen Programm von Boehlerit wurden sie in enger Zusammenarbeit mit Universitäten sowie unter Zuhilfenahme dynami-scher bzw. statischer FEM-Analysen (Finite Elemente Methode) entwi-ckelt. „Ein wesentlicher Aspekt war dabei die ganzheitliche Betrach-tung, zur Abstimmung von Trägerwerkzeugen und Wendeschneidplatten mit Schneidengeometrien und neuen Schneidstoffsorten“, betont Feiel. So setzten auch die DELTAtec 90N Tang in Puncto Dauerfestigkeiten, Spanablauf oder Rundlaufeigenschaften neue Maßstäbe. Dazu gehört außerdem, dass alle Werkzeuge Nickel implantiert sind und durch die Verwendung spezieller Werkstoffe und Wärmebehandlungen eine lan-ge Lebensdauer erreichen. Ebenfalls maßgeblich für die Stabilität der DELTAtec 90N Tang Systeme ist ihr negatives, geometrisches Grund-konzept. „Trotz radial und axial negativer Grundgeometrie haben wir eine effektiv positive Einsatzgeometrie“, erklärt Feiel. Für einen überra-schend leichten Schnitt sorgt indes die Helixgeometrie an den Schneidkanten.

Besonders bemerkenswert ist, dass es den Werkzeug- und Schneid-stoffspezialisten aus der Stahlstadt Kapfenberg in Österreich gelingt, nach einem herausfordernden Entwicklungsprojekt und durch Verwen-dung neuer Fertigungsmethoden, die Tangential-Wendeschneidplatten komplett maßgepresst herzustellen. Boehlerit verwendet hier ver-schiedene Hartmetallsubstrate die so aufeinander abgestimmt sind, dass optimale Zerspanungseigenschaften erzielt werden. Dabei si-chern die komplett neuen Schneidstoffsorten dem Anwender geringen Freiflächenverschleiß sowie mehr Stabilität gegen Schneidkantenaus-brüche. Außerdem werden Kammrisse vermieden und Kolkbeständig-keit geboten. Übrigens: Boehlerit produziert seine Hartmetalle aus-schließlich mit konfliktfreien Rohstoffen (Fair Resources)!

Innovative Schneidstoffsorten

Die neuen DELTAtec 90N Tang Eckfrässysteme gibt es als Aufsteck-fräser im Durchmesserberecih 50 bis 315 Millimeter ab Lager. Die LNMX-Wendeschneidplatten haben vier Schneidkanten mit 13 Millime-ter Schneidkantenlänge, was für eine hohe Produktivität sprich gerin-ge Werkzeugkosten sorgt. Für die Schruppbearbeitung in Stahlwerk-stoffen ist die neue Schneidstoffsorte BCP40M erste Wahl. Dabei handelt es sich um eine zähe Hartmetallsorte mit einer speziell fürs Fräsen entwickelten, dicken PVD AlTiN Goldlox Schicht. Durch deren hohe Verschleißbeständigkeit bei hohen Temperaturen erhöht diese innovative Hartstoffschicht die Standzeit bei unterschiedlichen Stäh-len. Außerdem erleichtert die besonders glatte und gelbe Goldlox Deckschicht die Verschleißerkennung. Auch die ebenfalls in den DELTAtec 90N Tang Systemen einsetzbare Mehrbereichs-Schneidstoffsorte BCP35M ist mit dieser Goldlox-Schicht ausgestat-tet und eine universelle Lösung für gängige Stahlwerkstoffe. Für die Gussbearbeitung ist die Schneidstoffsorte BCK20M im Programm. Mit ihrem zähen K20-Substrat und einer dicken PVD-Beschichtung ist sie prädestiniert für Gussmaterialien.