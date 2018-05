DEV Systemtechnik präsentiert Neuentwicklungen für Satelliten- und Kabelnetzbetreiber auf der ANGA COM 2018

Die DEV Systemtechnik ( http://www.dev-systemtechnik.com ) präsentiert vom 12. Bis 14. Juni 2018 auf der ANGA COM, Kongressmesse für Breitband, Kabel und Satellit, ihre neusten Produktent-wicklungen zur Übertragung und Schaltung von HF Signalen. Im Mittelpunkt steht die modulare DOCSIS 3.1 Kopfstellenplattform MODULO HFC.

MODULO HFC ist eine modulare Kopfstellenplattform für Hybrid-Fiber-Coax (HFC) Netze. Das System kann sowohl für die passive Signalverteilung als auch für aktive Verstärkungs- und Redundanzanwendungen in Kabelnetzen eingesetzt werden. Auch die optische Übertragung von und zu Fiber Nodes unterstützt die in dem DOCSIS 3.1 Frequenzspektrum arbeitende Lösung.

Die DEV wird außerdem die erste 16x16 L-Band Matrix mit bis zu 20 Ausgängen vorstellen. Die 16² (sixteen squared) findet in einem 2 HE Gehäuse Platz und weist ein hohes Maß an Flexibilität auf: Die Anzahl der Eingangs- und Ausgangskanäle kann verändert werden; Konnektoren und Impedanzen lassen sich auch nach dem Kauf noch anpassen. Neben elektrischen und optischen Eingängen unterstützt die Matrix variable Verstärkungs- und Tilteinstellungen und ist lokal, per DEV Web Interface oder SNMP steuerbar. Außerdem präsentiert die DEV Systemtechnik ihre RF over Fiber Lösung Optribution® sowie weitere innovative Lösungen zur Übertragung und Schaltung von HF Signalen.

Die ANGA COM findet vom 12. bis 14. Juni 2018 auf dem Kölner Messegelände statt. Der DEV Stand ist in Halle 8, Stand 8/P8, zu finden. Auf der Ausstellungsfläche präsentiert sich neben der DEV auch die AXING AG. Termine für ausführliche Gespräche und Demonstrationen können online unter www.dev systemtechnik.com oder per Mail an vereinbart werden.