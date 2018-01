DEV Systemtechnik verstärkt Management Team

DEV Systemtechnik (www.dev-systemtechnik.com), Anbieter von HF-Signalübertragungslösungen für Satelliten-, Kabel- und Broadcastanwendungen, hat Manfred Mettendorff zum Geschäftsführer ernannt. Mit mehr als 22 Jahren Erfahrung in der globalen Kommunikations- und IT-Industrie bei Fujitsu Semiconductors und Socionext bringt Manfred Mettendorff ideale Voraussetzungen für seine neue Rolle mit.

In Deutschland – und zeitweise auch in Silicon Valley, USA – hatte er verschiedene Führungspositionen für Marketing, Vertrieb, Business Development und Engineering inne und leitete ganze Geschäftseinheiten. Bevor er zur DEV Systemtechnik kam war er maßgeblich am Kommunikationsgeschäft von Fujitsu und Socionext beteiligt und trug maßgeblich dazu bei, den branchenweit ersten kohärenten Transceiver für optische Netzwerke auf den Markt zu bringen. Manfred Mettendorff hat einen Abschluss als Diplomingenieur in Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Nachrichtentechnik.

Durch den personellen Zugewinn baut das weltweit agierende Unternehmen seine Expertise auf Managementebene weiter aus. Um den reibungslosen Übergang der DEV Führungsebene zu gewährlisten, bleibt Jörg Schmidt – Gründer, Gesellschafter und heutiger Geschäftsführer der DEV Systemtechnik als leitender Manager für Vertrieb und Marketing erhalten.

Über DEV Systemtechnik: DEV Systemtechnik GmbH entwickelt und produziert das komplette Spektrum an hochmodernen und leistungsstarken Geräten für die optische und elektrische Signalübertragung. Alle Systeme und Produkte sind für die Übertragung von Hochfrequenzsignalen über Koaxial- oder Glasfaserkabel geeignet und erfüllen höchste Anforderungen an Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit.