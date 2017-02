Jedes Jahr befragt der DFGV eine repräsentative Anzahl deutscher Bundesbürger zur finanziellen Situation und zum Thema Kapitalanlage.

Mit 57 Prozent liegt die Sicherheit als Auswahlkriterium eines Investments 2016 vorne, gefolgt von Flexibilität mit 40 Prozent sowie Verfügbarkeit mit 36 Prozent. Spezialisten für fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen, wie die Vienna Life mit Sitz am Finanzplatz Liechtenstein, bestätigen das Sicherheitsbedürfnis deutscher Anleger. Gleichzeitig stellt das Unternehmen eine Tendenz zu Investitionen in vermeintlich krisensichere Geldanlagen, wie Gold und andere Edelmetalle fest.

Die Gründe für diesen Trend sieht Vienna Life in den teilweise unruhigen Phasen des gegenwärtigen Kapitalmarkts, die das Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität der Anleger zusätzlich erhöhen. Laut der Umfrage ist lediglich ein Prozent der Befragten risikobereit, wenn es um die eigene Vermögenssteigerung geht. Für 23 Prozent ist es essenziell, dass das Anlageprodukt auch in Krisenzeiten besteht und als sichere Kapitalanlage für die Lebensplanung dient.

Die Lösung für diese Bedürfnisse – Sicherheit, Flexibilität, Verfügbarkeit – liegt nach Meinung der Vienna Life unter anderem in fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen, bei denen ein Teil des Kapitals in physisches Gold investiert wird. Der Schlüssel liegt dabei in der gezielten Streuung des Invests, welche das investierte Kapital gegen etwaige marktbedingte Schwankungen absichert. Eine ausgewogene Kombination, die Kunden des Unternehmens gerade in Hinblick auf Sicherheit und Stabilität zugutekommt und zusätzliche Vorteile gegenüber klassischen Renten- oder Lebensversicherung aufweist. Ein weiterer Vorteil der fondsgebundenen Vorsorge ist ihre Flexibilität, da der Fondsverwalter bei Bedarf jederzeit Änderungen an der Fondsstrategie vornehmen kann und die Kapitalanlage sich auf diese Weise gut nach den gegenwärtigen Marktbedingungen ausrichten lässt. Damit entspricht die private Vorsorge mit Fondsanteilen sowohl dem Sicherheitsbedürfnis der Kunden und bietet gleichzeitig die von den Kunden besonders wertgeschätzte Flexibilität einer zeitgemäßen Kapitalanlage.

