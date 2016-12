DFK-Mitglied Manuela Knoll als MINT-Botschafterin ausgezeichnet

Im Rahmen der MINT-Botschafterkonferenz 2016 wurde Manuela Knoll, Mitglied des Berufsverbandes DIE FÜHRUNGSKRÄFTE – DFK, am 22.9. als MINT-Botschafterin 2016 für ihr Engagement ausgezeichnet.

MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Manuele Knoll unterstützt ehrenamtlich MINT-Fächer und MINT-Berufe, z.B. im Rahmen des DFK-Frauennetzwerkes, sowie als Mentorin für weibliche MINT-Studierende an der Beuth-Hochschule in Berlin. Ihr ist es ein besonders großes Anliegen, gerade bei Mädchen und Frauen nachhaltig Interesse für MINT zu wecken.Die Auszeichnung ist traditionell Teil des feierlichen Abschlusses der Konferenz, die in diesem Jahr im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Berlin zu Gast war. Ausrichter ist die Initiative „MINT Zukunft schaffen“. DIE FÜHRUNGSKRÄFTE sind seit vielen Jahren Partner der MINT-Initiative mit dem gemeinsamen Ziel, junge Menschen für MINT-Berufe zu gewinnen.Manuela Knoll, wissenschaftliche Mitarbeiterin der MPS Betriebsführungsgesellschaft mbH, betont die Notwendigkeit, dass Fach- und Führungskräfte, die nach wie vor den Mangel an MINT-Kräften spüren, sich nach ihren Möglichkeiten gleichermaßen aktiv dafür einsetzen, diese Lücke zu schließen. „Denn ein in Personen vielfältiges und an Fähigkeiten gut durchmischtes Arbeitsumfeld birgt die große Chance, durch verschiedene Blickwinkel auf Problemstellungen, innovative und kreative Lösungsansätze zu finden“, erläutert Manuela Knoll.Thomas Sattelberger, Vorstandsvorsitzender und Dr. Ellen Walther-Klaus, Geschäftsführerin von "MINT Zukunft schaffen" sowie DFK-Geschäftsführerin Diana Nier nahmen gemeinsam die Ehrung der MINT-Botschafterin Manuela Knoll vor und gratulierten zu ihrem wichtigen Engagement und Beitrag.Schon früh begeisterte sich Manuela Knoll für Wissenschaft und Technik. An der Beuth-Hochschule für Technik Berlin studierte sie Pharma- und Chemietechnik. Im Rahmen ihres Studiums und nach ihrem Abschluss bearbeitet Manuela Knoll bei der MPS, einem gemeinsamen Public Private Partnership der Berliner Stadtreinigung und der ALBA 2 Energy, emissionstechnische Fragestellungen unter Berücksichtigung von chemischen und verfahrenstechnischen Gesichtspunkten. Aktuell bereitet sie sich auf ihre Doktorarbeit vor.Manuela Knoll wünscht sich, dass mehr Frauen und Mädchen sich für MINT-Berufe interessieren: „Spaß an Technik und Naturwissenschaften kann jede und jeder haben. Gerade angesichts des drohenden Fachkräftemangels müssen wir mehr Frauen für MINT begeistern, damit uns nicht viele qualifizierte und motivierte High-Potentials für diesen Bereich verloren gehen. Mit mehr MINT-Qualifikationen sichern wir den Wirtschaftsstandort Deutschland.“

Die Chancen auf einen begeisterten MINT-Nachwuchs kann ein Vorbild wie Manuela Knoll deutlich erhöhen: Als MINT-Botschafterin ist sie sichtbar in einem wichtigen Zukunftsfeld aktiv. Der Führungskräfteverband hat unter seinen 25.000 Mitgliedern mehrere tausend Ingenieure – in großen Konzernen bis hin zu KMUs. Viele leben das aktive Botschaftertum bereits vor, beispielsweise als Mentoren, Referenten oder in Form von Engagements in Unternehmen. Für das MINT-Engagement wirbt der Berufsverband seit Jahren kontinuierlich.