Ein Update für die Diabetes-Dokumentationssoftware DIABASS® PRO bietet Ärzten und Kliniken nunmehr die Möglichkeit, unter einheitlicher Softwareoberfläche zahlreiche weitere Blutzuckermessgeäte zu nutzen.

Ab sofort wird die Datenübertragung aus den Geräten Accu-Chek Guide, Accu-Chek Performa Connect, Glucomen Areo 2k, Cardimac Aurum, Beurer BC80 und OneTouch Select Plus Flex unterstützt.Nach Angaben des Herstellers mediaspects ist DIABASS® PRO europaweit bei mehreren tausend Ärzten und Kliniken im Einsatz; es werden damit die Blutzuckerwerte von bereits über einer Million Patienten verwaltet. Das Programm hat sich damit quasi als de-facto-Standard etabliert, der in den meisten Praxen bzw. Kliniken eingesetzt wird. Der Verband der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe (VDBD) bietet daher eine Fortbildung an, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Zertifikat „VDBD Geprüfter Softwareanwender DIABASS® PRO (Basisseminar)" erwerben können.Weitere Informationen zu DIABASS® PRO gibt es unter http://www.diabass.de oder telefonisch unter 07433 / 9675 970.