DIE GOTTFRIED SCHMIDT OHG ZEIGT WEITBLICK®

Die Gottfried Schmidt OHG: eines der traditionsreichsten Unternehmen der Textilbranche im Segment Workwear und Corporate Fashion, gegründet in Frankfurt am Main im Jahr 1931. Hochqualitative Kollektionen für verschiedene Berufsgruppen, bei denen perfekte Optik, leichte Pflegbarkeit und höchste Zweckmäßigkeit vereint werden – so sind die Produkte des Herstellers mit ausschließlich in Europa liegenden Produktionsbetrieben bei gewerblichen Endkunden und Dienstleistern des Textilservices lange bekannt.

Jetzt hat sich das Traditionsunternehmen für den nächsten Schritt in Richtung ganzheitlicher Zukunft entschieden: Mit der Dachmarke WEITBLICK® produziert Gottfried Schmidt ab sofort Workwear und Corporate Fashion unter neuem Label. Mit WEITBLICK hat die Gottfried Schmidt OHG aber nicht nur, was Markenentwicklung und Sortiment betrifft, einen entscheidenden Anstoß in Richtung Zukunft gemacht. WEITBLICK bedeutet nämlich auch hinsichtlich der Unternehmensführung und Strategie einen richtungsweisenden Schritt: Um die Ziele des Unternehmens langfristig und schlagkräftig verwirklichen zu können, wird sukzessive auch die vierte Familiengeneration in die Geschäftsleitung nachrücken. Mit einem klaren Fokus darauf, Innovation und Design der Produkte stets zukunftsorientiert zu verbessern und Workwear qualitativ – aber eben auch emotional – vollkommen neu zu definieren. Und das unmittelbar an der Seite des Kunden. WEITBLICK - die zentrale Marke von Gottfried Schmidt

[Großes Bild anzeigen] Die Entscheidung für den Markennamen WEITBLICK ist im Hinblick auf die Unternehmenshistorie, als logische Konsequenz zu sehen. Denn WEITBLICK hatte bereits der Gründer Gottfried Schmidt im Jahr 1931 bewiesen, als er mit viel Ehrgeiz, Mut und einer klaren Vision sein Unternehmen für Berufskleidung gegründet hat. Der Schritt in die vierte Generation im Jahr 2016 ist nun die ambitionierte Fortführung einer Idee, die bereits vor vielen Jahrzehnten begonnen hat: Menschen im Berufsleben durch herausragende Produkte, aber vor allem durch Respekt und Menschlichkeit zu begeistern. Bei der Gottfried Schmidt OHG nennt sich diese Vision ab sofort „WEITBLICK® – next level workwear“.

Bilddateien:



WEITBLICK - die zentrale Marke von Gottfried Schmidt

[Großes Bild anzeigen]



Automatisches Logistikzentrum am Standort Alzenau - Fertigstellung 2017

[Großes Bild anzeigen]

Video zu dieser Pressemitteilung:

10.10.2016 16:54

Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

tw email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_828092

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet.



Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich.

Λ nach oben