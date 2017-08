DIE SCHALTZENTRALE - Erster Coworking Space im Fichtelgebirge ist da.

Fichtelberg/München, 16. August 2017. DIE SCHALTZENTRALE ist ab sofort der neue Treffpunkt für Kreative, Macher und Schaffer im Fichtelgebirge.

Der innovative Mix aus Coworking Space, Gewerbezentrum, Werkstätten und Logistikflächen schafft einen einmaligen Raum für Beteiligte vom Start-up bis hin zu Firmengrößen der Region. Unter dem Motto "Schalten und Walten, wie Du es willst!" ist das neue Bürokonzept mit seinen flexiblen Mietzeiten von einzelnen Tagen, Wochen oder Monaten sowie die gemeinsame Nutzung von Seminar-, Meeting- und Konferenzräumen ideale Anlaufstelle für Einwohner und ihre Geschäftsideen - aber auch für Besucher, die spontan auf der Suche nach einem "Homeoffice" sind. Der gleichzeitige Zugriff auf eine etablierte Infrastruktur bis hin zur Unterstützung für komplexe Logistikaufgaben generiert bis dato einmalige Synergieeffekte. Als besonderen Support bietet die sogenannte "Kreativetage" im dritten Stock sehr günstige Büroflächen für Start-ups, Kleinstunternehmer und Kreativschaffende.

Binnen kürzester Zeit konnte dieses zukunftsweisende Gemeinschaftsprojekt mithilfe des Engagements zahlreicher offizieller und gewerblicher Protagonisten umgesetzt werden. Von den ersten Ideen für einen Coworking Space im Fichtelgebirge seitens des Amts für Ländliche Entwicklung, das mit der Unterstützung des Heimatministeriums die neue Kreativ-Initiative "FreiRaumLeben" vorantreibt, vergingen gerade einmal wenige Monate bis DIE SCHALTZENTRALE in Bad Berneck am 12. August 2017 feierlich eröffnet wurde. "Es freut uns sehr, dass im Fichtelgebirge nicht nur die touristische Infrastruktur stetig wächst und mit neuen Projekten in der Branche auf sich aufmerksam macht, sondern, dass sich die Region im Ganzen seiner Stärken bewusster wird. Das Fichtelgebirge war schon immer die Heimat kreativer Köpfe und das zeigt sich jetzt auch in den vielen neuen Ideen mit ihren innovativen und nachhaltigen Ansätzen", so Ferdinand Reb, Geschäftsführer der Tourismuszentrale Fichtelgebirge e.V.

Der neue Coworking Space ist ein Paradebeispiel für das proaktive Zusammenwirken verschiedener Institutionen wie etwa dem Leerstandsmanagement der Stadt Bad Berneck sowie dem Regionalmanagement Bayreuth, die zusammen mit dem Amt für Ländliche Entwicklung und dem Logistikunternehmen Wedlich unter der fachlichen Begleitung und Beratung der Impulsstrategin und ersten Vorsitzenden des Kreativunternehmernetzwerks KÜKO e.V. Sabine Gollner sowie der Expertin für kooperative Stadtentwicklung Stefanie Raab von Coopolis dieses Projekt ermöglicht haben. Nach diesem Vorbild sollen zukünftig weitere Kreativplätze und Freiräume im Fichtelgebirge geschaffen werden.

Weitere Informationen sind unter www.schaltzentrale.bayern sowie bei der Tourismuszentrale Fichtelgebirge e.V. unter +49 (0) 9272-96903-0 oder auf www.tz-fichtelgebirge.de erhältlich. Weitere News, Bilder und Videos auf Facebook und Twitter.

Bilder zum Download, Hintergrundinformationen und zusätzliche Pressetexte im Online Media-Center unter www.piroth-kommunikation.com.