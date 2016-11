DIE STADT DER SCHLÖSSER UND GÄRTEN BEGRÜSST DAS NEUE B&B HOTEL POTSDAM

Am Potsdamer Hauptbahnhof an der Babelsberger Straße hat am Freitag das neue B&B Hotel Potsdam eröffnet.

Bekannt für sein reiches und vielfältiges touristisches Angebot ist Potsdam der perfekte Anlaufpunkt für alle Städtereisenden. Das neue B&B Hotel bietet damit seinen Gästen eine zentral gelegene, preislich sehr attraktive Übernachtungsmöglichkeit, die sich auf das Wichtige konzentriert und auf unnötigen Schnickschnack verzichtet. Das B&B Hotel Potsdam hält 101 Zimmer ab 56 Euro pro Nacht bereit. Neben den Zimmern mit französischem Bett, stehen auch Zwei- und Dreibettzimmer, sowie Familienzimmer ausgestattet mit Etagenbetten zur Verfügung. WLAN und Sky-TV nutzen Gäste kostenfrei. Das abwechslungsreiche Frühstücksbuffet ist für 7,50 Euro pro Erwachsenem und 3 Euro pro Kind bis zwölf Jahre optional hinzubuchbar. Für den kleinen Hunger zwischendurch stehen den Gästen Snack- und Getränkeautomaten in der Lobby 24 Stunden zur Verfügung. „Wir freuen uns schon sehr auf die vielen Gäste, die in unserem B&B Hotel übernachten. Durch unsere sehr gute Lage am Hauptbahnhof Potsdam sind wir sowohl für Geschäfts- als auch Städtereisende der ideale Ausgangspunkt. Besucher erleben in der UNESCO Weltkulturerbestadt viele Veranstaltungshöhepunkte wie zahlreiche Konzerte und Aufführungen. Veranstaltungen wie die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, die Potsdamer Schlössernacht, die Potsdamer Tanztage und die nächtlichen Schlösserimpressionen mit der Weissen Flotte sind nur einige davon“, so Jana und Gerald Dickert, die gemeinsam das neue B&B Hotel in Potsdam betreiben.

Mit dem praktischen Online Check-In, den B&B HOTELS als erste deutsche Hotelgruppe 2014 flächendeckend eingeführt hat und der kürzlich mit dem Digital Champions Award ausgezeichnet wurde, können B&B Hotelgäste schnell und bequem zu jeder Tages- und Nachtzeit einchecken. Mit dem Zimmercode auf dem Mit dem Zimmercode auf dem Smartphone haben Reisende einen direkten Zugang zu ihrem Zimmer – ohne Umweg über Rezeption oder Automat. Da bei Anreise die Kosten beglichen werden, gibt es keinen Check-Out, was einen schnellen, unkomplizierten Service bedeutet. Alle Informationen über die B&B Hotels in Europa sowie die Buchungsmöglichkeiten gibt es im Internet unter http://www.hotelbb.de

29.11.2016 15:40

