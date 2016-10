DJ-Gagen entschlüsselt: Preise für Hochzeiten & Co abhängig von Region und Event

Mobile DJs verdienen am meisten, wenn sie auf Silvesterfeiern und Hochzeiten im Süden Deutschlands auflegen.

Das ergab die Auswertung von über 5.000 DJ-Buchungen durch weltklassejungs.de, deren Ergebnisse das DJ-Vergleichsportal jetzt in einer Infografik veröffentlichte: http://www.weltklassejungs.de/blog/....j-infografik-dj-gagen.pdf

Wer als Discjockey in Süddeutschland Musik macht, verdient durchschnittlich 16 % mehr als in Norddeutschland, 32 % mehr als in Westdeutschland und sogar 50 % mehr als die Kollegen in Ostdeutschland. DJs, die über weltklassejungs.de in München gebucht werden, veranschlagen durchschnittlich circa 200 Euro mehr als DJs in Berlin. „Das hat einerseits mit dem allgemeinen Lohngefüge zu tun, andererseits mit einer größeren Konkurrenz zwischen DJs in der Berliner Region“, sagt Melvin Tröscher, Gründer von weltklassejungs.de. „In Berlin unterbieten sich DJs eher gegenseitig. Am Münchner Markt tummeln sich weniger DJs und diese orientieren sich an den insgesamt höheren Preisen der Kollegen. Unserer Erfahrung nach entscheiden Kunden aber nicht nur nach Preis, sondern nach Leistungen der DJs und nach Bewertungen anderer Kunden.“

Für einen Gig auf einer Silvesterfeier verlangen DJs eine rund 45 % höhere Gage als auf einer Geburtstagsfeier. Auftritte auf Hochzeiten sind am zweitlukrativsten, während silberne Hochzeiten, Firmen- und Weihnachtsfeiern von der Bezahlung her nur knapp über Geburtstagen liegen.

Die Hauptsaison für DJs erstreckt sich über den Sommer. Zwischen Mai und September finden die meisten Veranstaltungen statt. August ist der beliebteste Monat, am wenigsten Auftritte haben DJs im Januar und Februar. Da Kunden ihren DJ jedoch meist fünf bis sechs Monate im Voraus buchen, gehen die meisten Buchungen zwischen Januar und März bei weltklassejungs.de ein.