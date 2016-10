DKV Beitragserhöhung 2017 private Krankenversicherung

Die Beiträge der Versicherten der Deutschen Krankenversicherung, DKV werden in 2017 erneut angehoben.

Der voraussichtliche Termin der Beitragserhöhung ist der 01.04.2017, so ein Firmensprecher. Auch die DKV leidet unter der Niedrigzinsphase und muss die fehlenden Zinseinnahmen in Beitragsanpassungen umwandeln. Nicht nur wegen der allgemeinen Kostensteigerung im Gesundheitswesen und der gestiegenen Lebenserwartung steigen die Beiträge, sondern auch wegen zu geringer Zinseinnahmen für die Altersrückstellungen eines jeden DKV-Versicherten. Das schreibt der Gesetzgeber so vor.

Alterungsrückstellungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Finanzierung von privaten Krankenversicherungen. Die Nettoverzinsung der DKV ist von 4,0 % (2013) auf 3,5 % (2015) zurückgegangen. Eine gute, aber rückläufige Leistung. 78,1 % der Beitragseinnahmen werden als Versicherungsleistungen wieder ausgezahlt.

Welchen Ausweg aus der Beitragsspirale kann der Versicherte nehmen? Ein PKV-Tarifwechsel innerhalb der DKV ist wohl allgemein bekannt. Viele Versicherte haben selbst online bei der DKV ihr Glück versucht und liebäugeln mit professioneller Beratung, allerdings gegen ein fürstliches Honorar.

Die Beratung durch den Profi kann auch vollständig kostenlos erfolgen. Ein auf die private Krankenversicherung spezialisierter Makler hat das Know-how und arbeitet kostenlos für seine Kunden. Die DKV bezahlt den Berater aus den bereits finanzierten Verwaltungskosten. Seinen Berater kann sich der Kunde selber aussuchen. Erforderlich für die kostenlose Beratung ist eine Maklervollmacht ohne Vertragslaufzeit. Das heißt, der Kunde kann bei Unzufriedenheit mit den Leistungen des Maklers die Zusammenarbeit täglich kündigen.

