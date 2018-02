DMSC gibt Nominierungen für die Deutschmusik - Awards 2018 bekannt

Aus mehr als 200 Einreichungen hat die Vorauswahlkommission nach Sichtung aller eingereichten Musikstücke ihre Entscheidung für den 6. Deutschmusik Song Contest bekannt gegeben und 50 vielversprechende Solo-Künstler und Bands für die DMSC-Musiker-Awards 2018 nominiert.

Gladbeck, 07. Februar 2018 – Zum sechsten Mal finden in diesem Jahr die Deutschmusik-Awards statt. Zahlreiche Künstler und Bands haben sich nach zweimonatiger Suche am europaweiten Musiksongcontest beworben. Neben Ex-DSDS-Star IsyVoice (Isabelle Reulecke), Mike van Hyke (Teilnehmer von „Das Supertalent 2017″) und die mit goldprämierte Schlagerband „Die Kaiser“, zählen auch Stefan Krähe, Frontmann der ehemaligen Rockband „SIX“ sowie Schlagerstar und Ex-Mister-Germany Marc Sandorf unter den Anwärtern für die diesjährige Award-Verleihung.

Nachdem ein Großteil der teilnehmenden Musikerinnen und Musiker in den letzten Wochen bekannt gemacht wurde, stehen alle Kandidaten nun endgültig fest.

Die Nominierungen und Lieder 2018 im Überblick

KRÄHE mit „Mein Sohn“ (Brandenburg).

Deutschmusik Song Contest - Die Nominierten 2018 | Teil.1

[Großes Bild anzeigen]

IsyVoice mit „Alles was wir brauchen“ (Blankenburg).Marc Sandorf mit „Königin der Nacht“ (Baiersdorf).Mike van Hyke mit „Frieden für die Menschen“ (Laichingen).Die Kaiser mit „In der Hölle mach ich weiter“ (Österreich).Angela Nebauer mit „Lieb mich” (Simbach).Michael Ammon mit „Mein Herz“ (Passau).Frank Wesemann mit „Unbeschreiblicher Moment“ (Zwickau).Kidd Hade mit „Eisberg“ (Schwelm).Mirco Clapier mit „Ich Träum” (Anröchte).PARADIES mit „Lass uns abhauen“ (Langenfeld).Stefan Lucca und Söhne mit „Mit Papa ist es am schönsten“ (Österreich).The Cascades mit „Wenn der Regen kommt“ (Herzogenrath).El Mobileh mit „Konjunktiv II“ (Gladbeck).Mathias Neumann feat. Chrissy mit „Welle“ (Köln).Christian Deussen mit „Hell wie die Sonne“ (München).Steffi List mit „Belüg mich“ (Geldersheim).Schirmbeck&Schott mit „Still“ (Osnabrück).N’ACOUSTIC mit „Hier Und Jetzt“ (Grabs).Astrid Hauke mit „Verl ein guter Grund“ (Bielefeld).Marco Konegger mit „Der Sommer mit dir!“ (Österreich).T-LA mit „Kalt“ (Strausberg).Markus D’Ambrosi feat. Susann Schönfeld mit „Das Leben ist schön“ (Nürnberg).Randfigur mit „Sternenhimmel“ (Köln).Perlregen mit „Mit anderen Augen“ (Friedrichsthal).Miles Shane mit „Kinder an die Macht“ (Mülverstedt).KULTREKORDER mit „Wo Du Bist“ (Mülheim an der Ruhr).Frank Frey mit „Das sind die Momente“ (Berlin).Die Arbeitslosen Bauarbeiter mit „Sommer in Berlin“ (Chemnitz).Christian feat. Jess mit „Summer“ (Oer-Erkenschwick).Michel Pop mit „Solang das Glas nicht bricht“ (Düsseldorf).Miriam Riemer mit „Ein Ton“ (Neuss).LichtReiter mit „Wie eine Blume“ (Gran Canaria).Matthias Eike mit „Unstillbare Sehnsucht“ (Bad Oldesloe).Gabrielle Heidelberger mit „Mit einem Schlag“ (Haßbergen).Nicci Sander mit „Pure Poesie“ (Görlitz).Kimberly mit „Augenblick“ (Hille).Daniela Maul mit „Frei“ (Berlin).Salud mit „Sei das Problem!“ (Wölfersheim).Die Denkaz mit „Kaffee to Flow“ (Ibbenbüren).Reiner Kavalier mit „Ein Leben reicht mir nicht“ (Oberhausen).Micha Wagner mit „Fühlst du…“ (Stuhrbaum – Stuhr).Captain Kafka mit „Nebelgesichter“ (Hanau-Steinheim).Du und Du mit „Wie Glas“ (Alzey).Sina Marzin mit „Du bist hier“ (Köln).Silvya mit „Der Player von der Stadt“ (Niederlande).

KRIZ mit „Wo ist der Sommer?“ (Neuss).Frame mit „Moment“ (Blaustein).Irina Telpova mit „Sieben Jahre“ (Karlsruhe).Achim Meder mit „So was wie Du“ (Hüfingen).

Eine unabhängige Jury unter Vorsitz des holländischen Schlagerstars Johnny Bach, soll nun aus den nominierten Musikstücken, die ihrer Meinung nach besten Songs herauszufiltern und ihre 30 Top Acts ermitteln. Zusätzlich zur Jurywertung wird ein öffentliches Voting durchgeführt. Im Rahmen dieser Online-Wahl können die Kandidaten, durch Fans und Publikum, Punkte zur Juryentscheidung dazu gewinnen. Diese Abstimmungsrunde macht 10 Prozent der Gesamtbewertung aus und findet ab dem 20. Februar auf der Internetseite des Deutschmusik Song Contests (DMSC) statt.

Die DMSC Musiker Awards – laut Medienberichten die bedeutendste Auszeichnung für deutschsprachige Musik – verdeutlicht die Wertschätzung des Talents und Engagement, das es braucht um einen Hit hervorzubringen und wird in Kategorien wie „Bester Hit“, „Deutsch-Pop“, „Deutsch-Rock“, „Singer-Songwriter“, „Pop-Schlager“ oder „Schlager“ an herausragende Musikerinnen und Musiker vergeben.

Verliehen wird der Online- und Radiopreis mit Unterstützung des Gelsenkirchener Senders Volldampfradio. Die Preisverleihung findet in Form einer abendlichen Radio-Sondersendung voraussichtlich Ende April statt. Ein genauer Termin wird noch frühzeitig bekannt gegeben.

Weitere Informationen zum Musikpreis und den nominierten Künstlern und Bands gibt es unter http://www.deutschmusik-songcontest.de