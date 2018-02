DOCUFY zeigt auf der tekom-Frühjahrstagung den Weg vom Daten-Chaos zum intelligenten Informationsraum

"Von der Dokumentation zur Information" heißt der Trend, der sich in der Branche der Technischen Kommunikation seit Jahren abzeichnet.

Nicht mehr bloße Ansammlungen von Daten oder gedruckte Bedienungsanleitungen sind gefragt, sondern "intelligent information". Auf der tekom-Frühjahrstagung zeigt der Hersteller professioneller Softwarelösungen für die Technische Dokumentation und erster Anbieter von Multi- Level-Dokumentation DOCUFY seine einfache Lösung für dieses komplexe Thema: den Informationsraum. Jeder Informationsbaustein, jedes Topic hat in diesem virtuellen Raum eine eindeutige Adresse. Gewünschte Informationen lassen sich so flexibel und für den konkreten Anwendungsfall zusammenstellen und veröffentlichen: Als gedrucktes Dokument, mobil auf dem Smartphone oder in einer Augmented-Reality-Anwendung.

Bamberg, 05. Februar 2018 – Vom 19. – 20. April veranstaltet der Fachverband tekom in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz seine Frühjahrstagung. Zielgruppe sind Fachleute und Unternehmensverantwortliche, die sich in der Industrie und bei Dienstleistern um Gebrauchs- und Betriebsanleitungen kümmern und deren Qualität verbessern wollen. In Vorträgen, Workshops und Tutorials werden wichtige Grundlagen zu den Themengebieten professionelle Sprache, Übersetzung und Lokalisierung, Erstellungsprozesse und -technologien sowie Redaktionsmanagement vorgestellt. Eine Ausstellung mit spezialisierten Softwareanbietern und redaktionellen Dienstleistern rundet die Tagung ab.

Topics werden flexibel und für den konkreten Anwendungsfall zusammengestellt

DOCUFY, Hersteller professioneller Softwarelösungen für die Technische Dokumentation und erster Anbieter von Multi-Level-Dokumentation, präsentiert den Besuchern am Stand 9 den „Informationsraum“. Der Informationsraum ist nicht als eigenständiges Softwaresystem zu verstehen, sondern vielmehr als Konzept, das die eindeutige Adressierung oder besser Klassifizierung von Einzelinformationen ermöglicht. Der Informationsraum bildet Objekte aus der realen Welt ab. Einzelne Informationsbausteine, sogenannte Topics werden darin separat erfasst und zu einem Thema passend zugeordnet. Weil jedes Topic eine eindeutige Adresse im Raum hat, lassen sich gewünschte Informationen flexibel und für den konkreten Anwendungsfall zusammenstellen und veröffentlichen: Als gedrucktes Dokument, mobil auf dem Smartphone oder in einer Augmented-Reality-Anwendung.

Die Datenflut steigt und gute Informationen werden wichtiger

Warum ein solcher Informationsraum für Unternehmen heute unabdingbar ist, erläutert DOCUFY-Geschäftsführer Uwe Reißenweber: "In einer digitalen Welt werden immer mehr Daten produziert. Standardisierte Produkte werden immer seltener. Die Informationen, die in unserer modernen Welt gefragt sind und auf die keiner mehr lange warten will, sind in vielen unterschiedlichen Dokumenten versteckt – zum Teil werden sie aber auch noch gar nicht erhoben. Die Fragen sind längst da, nur die Antworten fehlen. Früher hat ein Kunde in einem Katalog nach einem Produkt gesucht und wenn der Preis und die Features passten, wurde bestellt. Heute sucht ein Kunde nach Anwendungskriterien, stellt sich sein Produkt nach eigenen Vorstellungen zusammen, passt Ausstattungsdetails, Muster und Farbe an und bestellt dann "sein" Produkt. Die zugehörige Information in einzelnen Dokumenten zu speichern wird undenkbar. Wir benötigen flexible, in sich abgeschlossene Informationseinheiten, die unabhängig voneinander erstellt und beliebig miteinander kombiniert werden können."

Abteilung Technische Dokumentation ist Spezialist für Informations-Handling

Was hat das mit der Technischen Dokumentation zu tun? In dieser Abteilung liegt laut Reißenweber die Kernkompetenz zum Handling von Informationen. Hier werden Daten über Maschinen und Anlagen, ihre Varianten, Wartung, Komponenten, zugehörige Bilder etc. gehortet, bislang aber lediglich für die gesetzlich vorgeschriebene Technische Dokumentation genutzt. Diese Datenmengen, dieses riesige Wissen könnte noch ergänzt werden durch Informationen zum gesamten Produktlebenszyklus, von der Entwicklung über Marketing und Vertrieb, Installation, Betrieb, Wartung und schließlich Entsorgung. Alle Unternehmensbereiche oder auch Kunden könnten über den Informationsraum Zugang zu diesem Wissens-Schatz erlangen. Stets aktuell, schnell und vor allem benutzerfreundlich: Vom Smartphone bis zur Augmented-Reality-Anwendung auf dem Tablet oder der VR-Brille. Wie dabei die Software von DOCUFY vom Redaktionssystem COSIMA bis zur mobilen Publikationsplattform TopicPilot ineinander greift, können Besucher der tekom Frühjahrstagung bei DOCUFY am Stand 9 erleben.

