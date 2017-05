DRUTEX erhält eine Auszeichnung für den Export und eine Nominierung für den Adler-Preis der Zeitung „Rzeczpospolita“

In der diesjährigen Liste 500 der Tageszeitung „Rzeczpospolita“, einer Aufstellung der

führenden polnischen Unternehmen, wurde DRUTEX, führender europäischer Herstellervon Vertikalfenstern, als einziges Unternehmen des Rankings in der Kategorie Export fürseine dynamische Entwicklung und Aktivität auf ausländischen Märkten ausgezeichnet.Gleichzeitig gehörte DRUTEX zum engen Kreis der fünf Unternehmen, die für denrenommierten Adler-Titel der „Rzeczpospolita“ in der Kategorie „BesteProduktionsfirma“ nominiert wurden.

Die Liste 500 ist die einzige umfassende Aufstellung der größten polnischen

Unternehmen, die mit ihren Errungenschaften Markenzeichen der polnischen Wirtschaft

darstellen. Eine Analyse des breiten Spektrums ihrer Finanzdaten schafft ein Bild ihrer

Entwicklung, ihrer Verfassung und ihrer Wettbewerbsposition. Im Rahmen des Rankings

werden Unternehmen ausgezeichnet, die sich im vergangenen Jahr durch

überdurchschnittliche Ergebnisse und eine dynamische Entwicklung hervorgetan haben.

DRUTEX konnte erneut einen Aufstieg in der Aufstellung, der sich am schnellsten und

effektivsten entwickelten Firmen, der sog. Liste 500 der größten polnischen

Unternehmen, verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr erzielte das Unternehmen eine

beachtliche Verbesserung seiner Position um ganze 38 Punkte und belegt nun Platz 363.

Der Wettbewerbsausschuss würdigte die ausgezeichneten Ergebnisse und die Lage der

Firma und zeichnete DRUTEX als einziges Unternehmen, unter den 500 Firmen des

Rankings, in der Kategorie Export aus und hob damit die dynamische Entwicklung und

den Erfolg des Unternehmens im Aufbau von Wettbewerbsvorteilen auf dem globalen

Markt hervor. DRUTEX ist ein führender europäischer Hersteller von Vertikalfenstern

und der Export der Firma macht bereits 73% des Gesamtverkaufs aus. Das

Unternehmen exportiert seine Produkte in die meisten europäischen Länder, aber auch

in die USA, nach Mexiko, Australien und in den Nahen Osten. Die wichtigsten

Auslandsmärkte der Firma sind Deutschland, Frankreich und Italien, wo DRUTEX seine

Position und den Bekanntheitsgrad der Marke seit Jahren kontinuierlich steigert. Als

Beweis für die internationalen Erfolge des Unternehmens steht neben den wachsenden

Anteilen auf den verschiedenen ausländischen Märkten auch die immer größere

Bekanntheit der Marke, die sich durch angesehene Auszeichnungen der Firma im

Ausland bestätigt hat.

„Die Verleihung der renommierten Auszeichnung der „Rzeczpospolita“ bestätigt die

Effektivität unserer Strategie zur Stärkung der führenden Position auf dem Fenster- und

Türenmarkt. Der beste Beweis für den Erfolg des Unternehmens sind unsere Ergebnisse

im Jahr 2016, die eindeutig zeigen, dass unsere Politik basierend auf Investitionen,

moderner Technologie, einem umfassenden Portfolio und finanzieller Stabilität der

richtige Weg für eine nachhaltige Entwicklung ist. Das Unternehmen stärkt seine

Marktposition in Polen und im Ausland dynamisch, gewinnt Anerkennung in den Augen

der Kunden in der ganzen Welt und verkauft polnische Fenster und Türen im Ausland

als erstklassige, technologisch fortschrittliche Produkte. Das ist unser größter Erfolg“,

sagt Leszek Gierszewski, Vorstandsvorsitzender von DRUTEX S.A.

Eine bedeutende Auszeichnung im Rahmen der diesjährigen Liste 500 ist auch die

Nominierung von DRUTEX für den Titel des polnischen Champions – den „Adler“ der

„Rzeczpospolita“ in der Kategorie „Beste Produktionsfirma“. Das Unternehmen gehörte

damit zum engen Kreis der für diesen renommierten Titel nominierten Firmen – einem

Kreis von fünf unter den mehreren Hundert Unternehmen. Die Auszeichnung des

„Adlers“ der „Rzeczpospolita“ wird seit 2001 an Firmen auf Grundlage von Kennzahlen

verliehen, welche die Effektivität eines Unternehmens, dessen Stabilität und

Entwicklungsfähigkeit definieren. Der Wettbewerbsausschuss wählt die Firmen unter

denjenigen Unternehmen aus, die sich für die von der „Rzeczpospolita“ herausgegebene

renommierte Liste 500 der größten polnischen Unternehmen klassifizieren konnten.

Dank konsequenter Tätigkeit, stetiger Investitionen in das Produktionspotenzial,

wissenschaftlich-technologischer Einrichtungen, starken menschlichen Kapitals und

innovativer Produkte stärkt DRUTEX seit Jahren seinen Platz unter den führenden

polnischen Unternehmen. Die Firma verbessert von Jahr zu Jahr ihre

Entwicklungsdynamik, ihre Einnahmen und ihre finanziellen Ergebnisse und bestätigt so

Einfluss und Stabilität auf dem Markt – ein entscheidender Faktor für den Markterfolg

von DRUTEX in Polen und im Ausland.

Die diesjährige Liste 500 präsentierte bereits zum 19. Mal die größten und

entwicklungsstärksten polnischen Unternehmen.

Die Preisverleihung fand am 26. April in Warschau statt.