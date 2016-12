DSS Vermögensverwaltung: Brexit treibt Immobilieninvestoren nach Deutschland

Wie die "Emerging Trends in Real Estate Europe 2017“-Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC herausfand, ist Deutschland derzeit das Trend-Anlageziel für europäische Immobilieninvestoren.

Davon profitieren auch private Anleger.

Bisher galt Großbritannien mit seiner Hauptstadt London immer als das Mekka für Immobilieninvestoren. Mit dem im Juni dieses Jahres beschlossenen Austritt aus der EU hat sich das Klima gewandelt: Laut der „Emerging Trends in Real Estate Europe 2017“-Studie, der die Befragung von insgesamt 800 Branchenmanagern durch die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC zu Grunde liegt, sind die deutschen Metropolen auf dem besten Wege, der englischen Hauptstadt den Rang abzulaufen. Die Studie zeigt, besonders englische Investoren drängen auf den deutschen Markt, da dieser in der allgemeinen Wahrnehmung als der zuverlässigste und rentabelste Anlageplatz für Immobilien gesehen wird. Experten sprechen gar von einer „neuen Zeitrechnung auf dem Immobilienmarkt“. Von dem Zuspruch aus dem Ausland profitieren auch die Investments in Immobilienfonds, wie sie beispielsweise von dem Münchener Finanzdienstleister DSS Vermögensverwaltung angeboten werden.

Der Investorenboom aus dem Ausland erklärt sich zum einen aus der aus dem Brexit resultierenden Unsicherheit in Bezug auf Investitionen im Vereinigten Königreich. Da Großbritannien das erste Land ist, das sich dazu entschieden hat, die EU zu verlassen, sind die Folgen für Investoren schwer kalkulierbar. Dieses Unsicherheitsklima führt dazu, dass Anleger sich nach alternativen Anlagestandorten umsehen, die gefestigtere Marktbedingungen versprechen. Aus diesem Grund rückt die Bundesrepublik mit ihren Metropolen Berlin, Hamburg, München und Frankfurt am Main in den Fokus der ausländischen Investoren. Gemäß der Umfrage sind alle genannten Städte unter den Top-5 der präferierten Investitionsziele der Befragten. London hingegen rutschte auf Platz 27 von insgesamt 30 untersuchten europäischen Städte ab. „Mit dem bevorstehenden Austritt Großbritanniens aus der EU beginnt eine neue Zeitrechnung auf dem europäischen Immobilienmarkt“, sagt Susanne Eickermann-Riepe, Partnerin und German Real Estate Leader bei PwC. „Wir beobachten momentan sogar, dass Investorengelder, die eigentlich für den britischen Markt eingeworben wurden, stattdessen nun in deutsche Städte fließen.“

