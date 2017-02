> Startseite > Finanzen & Versicherungen

DSS Vermögensverwaltung: Immobilien bieten beste Voraussetzungen für Fonds-Investments Nullzinspolitik, Inflation, sinkende Renten – Arbeitnehmer sorgen sich um ihre private Altersvorsorge. Die DSS Vermögensverwaltung empfiehlt die Abkehr vom Banksparen hin zu aussichtsreichen Fondsinvestitionen – beispielsweise im gegenwärtig von hohen Nachfragen gesegneten Immobiliensektor. Die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank und der deutschen Kreditinstitute stellen Anleger vor Herausforderungen. Klassische Anlagemöglichkeiten wie das Girokonto und das Sparbuch sind kaum noch lukrativ. Die DSS Vermögensverwaltung empfiehlt stattdessen die private Vorsorge mit Fonds mit einer breiten Kapitalstreuung, die unter anderem auch in Immobilien investieren. Experten sind sich einig, dass Immobilien momentan nicht nur eine der sichersten Geldanlagen sind, sondern auch eine mit den verhältnismäßig lohnenswertesten Renditen. Gerade für Privatanleger, die Wert darauflegen, dass ihr Vermögen für die private Vorsorge langfristig und ohne allzu großes Risiko angelegt wird, stellen Immobilien daher eine der sinnvollsten Optionen dar. Die Beliebtheit von Immobilienanlagen zeichnet sich auch in Zahlen ab: Laut Daten des Finanz- und Beratungsunternehmens Barkow Consulting beläuft sich der Börsenwert der Aktien der 17 größten Immobiliengesellschaften auf mittlerweile 42 Milliarden Euro. 2008 waren es noch 1,5 Milliarden Euro. Das gesamte Immobilienvermögen der Gesellschaften ist laut Barkow rund 90 Milliarden Euro wert. In die Branche wird viel investiert, sie ist weiter am Wachsen. Das verwundert nicht: Wohnraum in Großstädten ist begehrt wie nie. Die Nachfrage steigt kontinuierlich und Immobilien trotzen dem Wertverlust durch Inflation. Finanzexperten wie die DSS Vermögensverwaltung können Kunden zielgerichtet und unter Berücksichtigung ihrer individuellen Voraussetzungen beraten. Dies ist besonders wichtig, um das jeweilige Invest perfekt auf die Bedürfnisse des Kunden zuzuschneiden. Diese maßgeschneiderten Vorsorgestrategien sind nach Ansicht der DSS Vermögensverwaltung eine Grundvoraussetzung für eine rentierliche private Vorsorge. Damit passen sie perfekt zur Philosophie des Unternehmens, langfristige Geldanlagen für jedes Anlegerprofil bereitzustellen und auf diese Weise ein Angebot für all diejenigen zu schaffen, die mit der gegenwärtigen Entwicklung ihres Kapitals auf den Bankkonten unzufrieden sind. Weitere Informationen zur DSS Vermögensverwaltung gibt es auf dem Blog http://www.dssvermoegensverwaltung.net . Λ nach oben 24.02.2017 13:06 Klick zum Thema: Immobilien Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

tw email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_832495

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet. zur Pressemappe von:

DSS Vermögensverwaltung AG Email Benachrichtigung aktivieren | RSS Feed abonnieren Das könnte auch Sie interessieren: DSS Vermögensverwaltung: Niedrigzinsen begünstigen alternati...

Waren es 2009 noch 13,8 Milliarden Euro, sind es 2015 nur noch 4,4 Milliarden. Jetzt werden Stimmen laut, die Bundesregierung müsse den Sparern unter die Arme greifen. Die Rede ist zum Beispiel von einer Verdopplung des Sparerfreibetrags auf Zinsen...

Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich. Λ nach oben