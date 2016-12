DSS Vermögensverwaltung: Niedrigzinsen begünstigen alternative Geldanlagen

Waren es 2009 noch 13,8 Milliarden Euro, sind es 2015 nur noch 4,4 Milliarden. Jetzt werden Stimmen laut, die Bundesregierung müsse den Sparern unter die Arme greifen.

Die Rede ist zum Beispiel von einer Verdopplung des Sparerfreibetrags auf Zinsen aus Sparguthaben. Dies schlägt Bayerns Finanzminister Söder (CSU) vor.

Doch Verluste gibt es nicht auf allen Seiten: Bund und Länder profitieren. Obwohl der Schuldenabbau nicht vorankommt, sinken ihre Kreditzinsen Jahr für Jahr spürbar. Zumindest einen Teil dieser Vorteile könnte der Bund wieder an die benachteiligten Sparer zurückgeben. Das Problem liegt nicht nur in den quasi nichtexistenten Zinsen auf Spar- Giro- und sogar Tagesgeldkonten. Auch die Lieblingsprodukte der deutschen Sparer, Lebensversicherungen und Bausparverträge, erzielen keine nennenswerten Gewinne mehr. Wer für Zeit des Ruhestands vorsorgen möchte, sollte daher zügig handeln und sich nach lukrativeren Investitionsmöglichkeiten umsehen. Kunden der DSS Vermögensverwaltung profitieren von einer intelligenten Kapitalstreuung und attraktiven Renditechancen, die nicht unter den Wirkungseinfluss des Leitzinses fallen.



Die Europäische Zentralbank scheint entschlossen, den Leitzins bis auf Weiteres auf seinem historischen Tiefstand zu belassen. Dies machte klassische Sparmodelle zunehmend unattraktiv. Viele entscheiden sich jetzt daher für den Erwerb einer Immobilie, denn hier wirken sich die niedrigen Zinsen natürlich positiv aus. Doch mit der Nachfrage steigen hier eben auch die Preise, bis das Eigenheim – gerade in Ballungsgebieten – für den Durchschnittverdiener quasi unerschwinglich wird.

Auch die Banken stehen vor großen Problemen. Sie machten lange Zeit dadurch Gewinn, dass sie ihren Kunden weniger Sparzinsen zahlten, als sie über die Vergabe von Krediten verdienten. Doch diese Rechnung geht inzwischen nicht mehr auf. Die Geldinstitute sind daher gezwungen, sich neue Einnahmequellen zu suchen. Der erste Schritt ist in vielen Fällen die Erhöhung von Gebühren und auch hier leidet der kleine Sparer am meisten. Viele Banken schaffen endgültig das kostenlose Girokonto ab und erheben Gebühren für diverse Leistungen, die früher kostenlos waren, zum Beispiel Überweisungen. Auch das Thema Negativzinsen steht im Raum. Da jedoch spätestens hier für die meisten Privatkunden die Schmerzgrenze erreicht ist, schreckt die Branche hiervor noch zurück.

